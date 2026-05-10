漢坦病毒｜感染者毒株證實可人傳人　專家稱全球暖化或增傳播風險

一艘從阿根廷出發前往佛得角的荷蘭遊輪「洪迪厄斯號（MV Hondius）」上爆發疫情。據《衛報》（The Guardians）5月10日報道，檢測證實，倖存感染者攜帶的是安第斯毒株——這是目前唯一被證實可人際傳播的漢坦病毒毒株，主要分佈於阿根廷和智利部分地區。阿根廷衛生部正調查感染源。



30年前，巴塔哥尼亞地區的疫情首次記錄了人際傳播；近十年前，同一地區一名受感染的68歲農工參加生日聚會，導致病毒傳播，造成11人死亡。

自去年7月以來，阿根廷已錄得101例漢坦病毒感染，其中32人死亡，病例數較前幾個易感季節（如2024-25年64例14死、2023-24年82例13死）有所上升。

漢坦病毒：圖為2026年5月9日，世衛總幹事譚德塞在馬德里與西班牙首相桑切斯會面，討論染疫郵輪抵達特內里費後的撤離乘客和船員安排。（Reuters）

科爾多瓦國立大學生物學家伊蒂格（Raúl González Ittig）博士指出，病例增加可能與囓齒動物行為變化有關。他警告：「全球氣候變化導致嚙齒動物遷徙範圍增大，這可能導致漢坦病毒出現在以往未出現過的地區。」

全球每年高達10萬例漢坦病毒感染大多發生在亞洲和歐洲，但關鍵差異在於毒株的嚴重性：這些地區的病死率最高為15%，而在美洲可達50%。

不過，世界衛生組織強調，漢坦病毒對普通人群的風險「絕對較低」，人際傳播並不容易發生。