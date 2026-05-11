漢坦病毒｜涉疫郵輪乘客大規模撤離　法國美國各1人確診

爆發漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）疫情的荷蘭郵輪洪迪厄斯號郵輪（MV Hondius）10日開始撤離船上逾百名乘客及船員，各國安排專機來接回本國公民。法國衛生部長Stephanie Rist證實該國1名女性乘客確診，而且健康有惡化迹象。美國17名乘客中有1人確診，另有1人出現輕微症狀。



根據《衛報》（The Guardians）報道，洪迪厄斯號郵輪目前停靠在西班牙特內里費島（Tenerife），撤離活動將持續至當地時間周一（11日），超過100名來自23個國籍的人將在不到48小時內撤離，西班牙當局形容此行動「複雜」且「前所未有」。

英國接回的22名公民已抵達曼徹斯特，將在默西賽德郡的阿羅公園醫院（Arrowe Park hospital）開始隔離。

法國衛生部長Stephanie Rist確認，接回的五名公民中有一人檢測結果呈陽性，並且病情在一夜之間惡化，正在巴黎一間醫院的感染病科接受治療。

美國衛生與公眾服務部表示，在17名被撤回的美國公民中，一人出現輕微症狀，另一人PCR檢測對安第斯毒株（Andes virus）呈弱陽性。

2026年5月10日，一輛從受漢坦病毒爆發影響的MV Hondius號遊輪上運送遣返的英國國民的巴士抵達英國伯肯黑德的阿羅河公園醫院，該醫院將用於安置被遣返者。（Reuters）

世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在特內里費島記者會上強調，此病毒不會導致另一場大流行，因漢坦病毒傳播速度遠不如新冠病毒，且及早治療效果良好。

然而，由於病毒潛伏期可長達八週，所有撤離者均需從可能暴露日起隔離42天。此次行動涉及多國公民，包括荷蘭、德國、比利時、希臘、加拿大、土耳其、愛爾蘭等。

洪迪厄斯號上已有三名乘客因漢坦病毒死亡，另有多人染病。