漢坦病毒｜涉疫郵輪乘客大規模撤離 法國美國各1人確診
撰文：韓學敏
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爆發漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）疫情的荷蘭郵輪洪迪厄斯號郵輪（MV Hondius）10日開始撤離船上逾百名乘客及船員，各國安排專機來接回本國公民。法國衛生部長Stephanie Rist證實該國1名女性乘客確診，而且健康有惡化迹象。美國17名乘客中有1人確診，另有1人出現輕微症狀。
根據《衛報》（The Guardians）報道，洪迪厄斯號郵輪目前停靠在西班牙特內里費島（Tenerife），撤離活動將持續至當地時間周一（11日），超過100名來自23個國籍的人將在不到48小時內撤離，西班牙當局形容此行動「複雜」且「前所未有」。
英國接回的22名公民已抵達曼徹斯特，將在默西賽德郡的阿羅公園醫院（Arrowe Park hospital）開始隔離。
法國衛生部長Stephanie Rist確認，接回的五名公民中有一人檢測結果呈陽性，並且病情在一夜之間惡化，正在巴黎一間醫院的感染病科接受治療。
美國衛生與公眾服務部表示，在17名被撤回的美國公民中，一人出現輕微症狀，另一人PCR檢測對安第斯毒株（Andes virus）呈弱陽性。
世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在特內里費島記者會上強調，此病毒不會導致另一場大流行，因漢坦病毒傳播速度遠不如新冠病毒，且及早治療效果良好。
然而，由於病毒潛伏期可長達八週，所有撤離者均需從可能暴露日起隔離42天。此次行動涉及多國公民，包括荷蘭、德國、比利時、希臘、加拿大、土耳其、愛爾蘭等。
洪迪厄斯號上已有三名乘客因漢坦病毒死亡，另有多人染病。
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