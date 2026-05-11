漢坦病毒｜5法國公民自爆疫郵輪返國　其中一人有感染症狀

法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）於5月10日表示，涉及爆發漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）疫情的郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius）上，有5名法國公民已回到法國，其中一人在回國航班上出現感染症狀。目前，這5名乘客已被隔離並將接受醫學檢測。



據西班牙政府消息，停靠該國特內里費島（Tenerife）的涉疫郵輪，自10日上午啟動疏散行動以來，截至當天下午，已有來自14個不同國家的49名乘客和船員完成疏散。



2026年5月10日，爆發漢坦病毒（Hantavirus）疫情郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius）停靠在西班牙特內里費島（Tenerife）。（Reuters）

法國商業調頻電視台（BFM TV）當日報道，這些高風險接觸者將被安排在巴黎北部一家醫院隔離72小時，其間將進行核酸和抗體檢測，若3日後檢測結果為陰性，將返回住所進行為期42天的自我隔離，並接受健康檢測。

法國官方表示，另有8名未參加該郵輪行程的法國公民，被認定與一名確診病人曾經接觸。他們4月25日曾搭乘國際航班，從聖赫勒拿（Saint Helena）飛往南非約翰內斯堡（Johannesburg），機上一人確診。

這些接觸者中，有一人曾出現輕微癥狀並隔離檢測。法國衛生部後來表示，該名接觸者檢測結果為陰性。其餘人員已由地區衛生部門聯繫，並被建議臨時隔離和接受檢測。