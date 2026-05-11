漢坦病毒｜涉疫郵輪乘客大規模撤離　1法國人證實確診

爆發漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）疫情的荷蘭郵輪洪迪厄斯號郵輪（MV Hondius）上來自世界各地的數十名乘客與船員在遊輪停靠西班牙特內里費島（Tenerife）後啟動大規模撤離行動。各國正安排專機接回本國公民，並實施嚴格隔離與健康監測。法國衛生部長 Stephanie Rist表示，其中一名乘客證實確診，而且健康有惡化迹象。



根據《衛報》（The Guardians）5月10日報道，洪迪厄斯號上已有三名乘客因漢坦病毒死亡，另有八人染病。船上其餘146人雖無症狀，但為阻斷病毒傳播已被隔離於艙房內多日。

各國撤離與隔離措施迅速展開。英國接回的22名公民已抵達曼徹斯特，將在默西賽德郡的阿羅公園醫院（Arrowe Park hospital）開始隔離。法國總理確認，接回的五名公民中有一人出現症狀，所有人已被嚴格隔離。美國衛生與公眾服務部表示，在17名被撤回的美國公民中，一人出現輕微症狀，另一人PCR檢測對安第斯毒株（Andes virus）呈弱陽性。

2026年5月10日，一輛從受漢坦病毒爆發影響的MV Hondius號遊輪上運送遣返的英國國民的巴士抵達英國伯肯黑德的阿羅河公園醫院，該醫院將用於安置被遣返者。（Reuters）

世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在特內里費島記者會上強調，此病毒不會導致另一場大流行，因漢坦病毒傳播速度遠不如新冠病毒，且及早治療效果良好。

然而，由於病毒潛伏期可長達八週，所有撤離者均需從可能暴露日起隔離42天。此次行動涉及多國公民，包括荷蘭、德國、比利時、希臘、加拿大、土耳其、愛爾蘭等。