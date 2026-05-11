英法牽頭霍爾木茲海峽護航計畫　逾40國家5.11聚首

超過40個國家周一（5月11日）舉行會議，概述各自將如何為一項由歐洲主導、旨在護送船只通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的軍事計劃做出貢獻。這項行動將在美國和伊朗達成一項穩定的停火協議後展開。



彭博社報道，與會各國預計將提供排雷、護航、空中巡邏能力，作為由英國和法國領導的防禦性海軍任務的一部分，目的在於增強商船對通過這條關鍵水道的信心。

英國國防部長賀理安（John Healey）說：「我們正在將外交協議轉化為切實可行的軍事計劃，以恢復霍爾木茲海峽航運的信心。」

希利將與法國國防部長魯弗（Alice Rufo）共同主持11日的會議。

伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）前一天警告，任何此類計劃將被視為美以對伊朗戰爭的升級，並將遭到伊朗的軍事回應。

伊朗上月發布的霍爾木茲海峽地圖，警告商船不要通過紅色方格內的水域，而要取道以北的伊朗領海。（資料圖片）

加里巴巴迪在X平臺發文說：「任何以『保護航運』為名的域外軍事部署，都無異於加劇危機，將這一關鍵水道軍事化。只有伊朗能夠保障這條海峽的安全，且不允許任何國家幹涉。」

他說，伊朗的回應將是「果斷而迅速的」。

伊朗10日向巴基斯坦調解方正式提交了對美國旨在結束戰爭的最新方案的回應。但美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱伊朗的最新回應「完全不可接受」。

文章獲《聯合早報》授權轉載

