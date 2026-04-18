巴基斯坦爆醫療事故　BBC：疑重用針筒　331名兒童感染愛滋病毒

巴基斯坦旁遮普邦（Punjab）一間醫院爆發嚴重醫療事故，英國廣播公司（BBC）調查發現，從2024年11月至2025年10月，至少有331名兒童確診感染愛滋病毒，而成因則懷疑是有人重複使用針筒，導致病毒大面積傳播。



BBC聯繫上了其中兩位染病兒童的家人，阿明（Mohammed Amin）8歲時，在確診感染愛滋病毒後不久便去世了。

他的母親蘇格拉（Sughra）指，他當時發燒非常厲害，燒到他堅持要睡在雨中，痛苦地扭動身體，「就像被扔進了滾燙的油鍋裏一樣」。

十歲的阿斯瑪（Asma）跪在弟弟阿明的墓前表示：「他以前常常跟我吵架，但他也很愛我，」

阿明感染病毒後不久，阿斯瑪也確診感染愛滋病毒。她的家人認為，兩個孩子都是在巴基斯坦旁遮普邦陶薩市（Taunsa）一間公立醫院接受常規醫療時，因接受被污染的針頭注射而被感染愛滋病毒。

2021年3月29日，美國德州聖安東尼奧一間老年中心的疫苗接種點，一名護理師正在用針筒吸取莫德納的新冠疫苗。（Getty）

報道指，2024年底，一間私人診所的醫生將病毒爆發與一間位於陶薩市名為THQ Taunsa的醫院聯繫起來後，當地政府承諾進行「大規模打擊」，並於2025年3月暫停了該醫院醫療主管的職務。

然而，據BBC的一項調查顯示，危險的注射行為在數月後仍在繼續。

在2025年底，BBC在THQ Taunsa醫院進行32小時的臥底拍攝，期間目睹了10次重複使用針筒為多劑量藥瓶注射藥物的情況，這極有可能污染藥瓶內的藥物。

在其中四宗案例中，臥底記者看見同一瓶藥物被注射給了不同的孩子。記者無法確認這些孩子是否有人感染愛滋病毒，但這種做法顯然會造成病毒傳播的風險。

報道引述巴基斯坦頂尖傳染病專家之一、微生物學顧問博士Dr Altaf Ahmed在觀看了BBC拍攝的影片後表示：「即使他們換上了新針頭，針頭的後部，也就是我們所說的注針筒主體，仍然含有病毒，所以即使換了新針頭，病毒也會轉移。」

但當BBC將影片給醫院新任醫療主任Dr Qasim Buzdar觀看時，他卻拒絕承認影片的真實性。他聲稱錄像可能是在他上任之前拍攝的，或者「這段錄像也可能是擺拍的」，並堅稱他的醫院對兒童來說是安全的。

當地一間私人診所的醫生Dr Gul Qaisrani於2024年末率先發現病毒爆發。當時，他注意到前來就診的兒童中，愛滋病毒檢測呈陽性的人數增加。

2022年10月30日，澳洲珀斯，珀斯體育場舉行的板球的比賽中，出現了巴基斯坦國旗。（Getty）

他回憶說，一位母親告訴他，她的女兒曾被注射過與一位感染愛滋病毒的表親相同的針筒，而這支針筒之後又被用於其他幾個孩子身上。Dr Gul Qaisrani指，一位父親告訴他，他曾在THQ Taunsa醫院質疑院方重複使用針筒的做法，但卻被護士們置之不理。

BBC綜合了旁遮普邦愛滋病篩檢計劃、私人診所的數據以及警方的數據，最終確定了2024年11月至2025年10月期間，陶薩市共有331名兒童愛滋病毒檢測呈陽性。