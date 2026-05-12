施紀賢相位岌岌可危　英媒：逾70議員促辭職包括外相及內政大臣

英國地方選舉失利後，首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）面臨黨內要求他下台的壓力日增。據英媒報道，已有超過70名國會議員公開呼籲他下台，亦有內閣大臣敦促施紀賢制定離任時間表，其中包括外相顧綺慧（Yvette Cooper）和內政大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）。



英國地方選舉工黨慘敗：

《衛報》5月11日報道，施紀賢發表講話時警告，面對地方選舉敗選，國家「永遠不會原諒」執政工黨讓英國陷入黨魁選舉的混亂局面，他決心要讓黨內外的質疑者大跌眼鏡。

據報道，兩位內閣大臣：外相顧綺慧和內政大臣馬曼婷曾告訴施紀賢，面對地方大選失利，他應該監督權力有序交接。

至少還有兩位內閣大臣，據信是國防大臣賀理安（John Healey）與副首相兼司法大臣林德偉（David Lammy）曾與施紀賢討論瞭如何以「負責任、體面、有序」的方式應對接下來可能發生的情況。

而包括英格蘭及威爾斯檢察總長何爾文（Richard Hermer）和房屋大臣李世勳（Steve Reed）在內的其他幾位內閣大臣則態度強硬，敦促他繼續留任。

一位內閣大臣表示：「最終，施紀賢聽取了內閣大臣們的意見，對於此事將如何發展以及甚麼才是對黨和國家最有利的，我們存在分歧。他必須在明天的內閣會議之前做出決定。」

據了解，首席黨鞭韋諾韜（Jonathan Reynolds）整日都待在唐寧街首相府，傳達那些尚未公開表態的工黨議員的意見予首相府。

報道指，超過70名工黨議員公開表示，施紀賢未能讓他們相信他有能力帶領國家走向下屆大選，呼籲他離任首相。

2026年5月5日，英國倫敦唐寧街，首相施紀賢（Keir Starmer）抵達首相府，與社會各界領袖舉行會議，討論如何應對反猶主義議題。（Reuters）

在工黨內部，要啟動黨魁選舉，挑戰者需要獲得20%工黨議員的書面支持。現時工黨擁有405名國會議員，這代表需要81名工黨議員提名挑戰者才能達到這項門檻。