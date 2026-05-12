特朗普：萬斯及魯比奧或成2028年總統大選「夢之隊」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月11日表示，副總統萬斯（JD Vance）及國務卿魯比奧（Marco Rubio）可能是2028年總統大選的「夢幻之隊」。



《國會山報》（The Hill）11日報道，特朗普當天在白宮出席一個活動時，問在場人士對下屆總統候選人的取向，稱「誰喜歡萬斯？誰喜歡魯比奧？」，指「似乎是一張不錯的候選人名單」。

特朗普形容萬斯是完美的候選人，認為兩人是「夢幻之隊」，但這不等於自己在任何情況下支持他們，而是覺得像總統及副總統候選人。

圖為2026年3月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見記者。他當日簽署一項行政命令，成立由美國副總統萬斯（JD Vance）領導的反詐欺工作小組。（Reuters）

報道提到，外界一直多次質疑特朗普是否屬意萬斯出選總統多於魯比奧，或是敦促兩人列入同一候選人名單；而他們至今都沒表態會否參選，只強調專注於目前在特朗普政府內的工作。不過魯比奧去年接受《Vanity Fair》訪問時則稱，假如萬斯角逐總統之位，自己會最早挺身支持對方。

共和黨策略師Brian Seitchik以前曾表示，特朗普經常留意大家就萬斯和魯比奧之間的取態，並評估及比較兩人以推動競爭，就像他以前在《飛黃騰達》（The Apprentice）的手法相似。

2025年10月7日，美國副總統萬斯（JD Vance，左）和國務卿魯比奧（Marco Rubio，右）在白宮旁聽特朗普與加拿大總理卡尼會面。（Getty Images）

魯比奧曾在2016年出戰黨內初選，但不敵特朗普，其後重返參議院，再於對方再度上台後加入內閣。