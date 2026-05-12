特朗普時隔9年再訪華　美媒：習近平手握稀土籌碼　中國更顯自信

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於5月13日（周三）抵達北京，這將是他自2017年之後再度訪華。據美媒報道，習近平對中國的實力充滿信心，已準備好迎接善變的特朗普。報道引述前美方官員指，2025年發生的中美貿易戰顯示，習近平拒絕讓步向美國表明，中國不僅在稀土問題上掌握所有籌碼，而且還願意利用這種影響力。中方對在本週峰會上達成持久協議並不抱有幻想，而習近平希望將中國塑造成在世界舞台上，難以預測的美國以外的另一種選擇。



據《華盛頓郵報》報道，特朗普這次再度訪問北京，中國已比9年前更強大、更有自信，成為全球權力中心。

習近平經驗老道，他深知特朗普會利用不確定性來製造事端，並且對與特朗普達成持久貿易協議不抱任何幻想。

2017年11月9日，中國北京，圖為特朗普與習近平出席歡迎特朗普訪華的歡迎儀式。（Getty）

美國駐北京大使館的前高級官員，曾負責安排特朗普上次訪華的凱恩（William Klein）表示：「自2017年以來，中國的綜合國力顯著增強。」

特朗普重返白宮以來的15個多月裏，習近平展現出與特朗普正面交鋒的自信，面對美國一再的關稅威脅，他毫不退讓，反而積極尋求雙方緩和局勢的談判。

位於北京的「全球化智庫」（Center for China and Globalization）理事長王輝耀表示：「中國與美國打交道近十年，如今累積了更多經驗，信心更強，思緒也更加清晰。」

美國在亞洲的盟友和夥伴也日益擔憂，習近平可能會利用本週的會晤，迫使美國在台灣問題上做出讓步，削弱台灣在遭受中國攻擊時的自衛能力。

曠日持久的伊朗戰爭，以及美國將軍事力量轉移到支持美以在伊朗的軍事行動，已經讓台灣、日本和其他美國在亞洲的伙伴國擔憂美國的備戰狀態。

2025下半年，北京利用其在稀土礦產領域的近乎壟斷地位，展現了其反擊的決心。面對特朗普不斷加徵關稅，中國採取了全面的出口管制措施，收緊了全球取得先進技術所需關鍵礦物的渠道，並為10月份的達成的貿易休戰奠定基礎。

2025年10月30日，習近平與特朗普會晤，白宮31日發放會談現場的相片（白宮網站）

一位前美方官員表示：「在特朗普的第二個任期內，當特朗普的政策走得太遠時，他們重新評估並調整了應對特朗普的策略。他們似乎意識到，如果一味地安撫特朗普，或者一味地屈從於他的威脅和要求，那將永無止境。」

一位前官員表示，習近平拒絕讓步向美國表明，中國不僅在稀土問題上掌握所有籌碼，而且還願意利用這種影響力。

這位官員在描述美國政府的觀點時說：「我們不能低估中國在稀土問題上對我們的控制力，這影響我們所有的考慮。他們真切地感受到了潛在的影響。他們正在思考，如果中國再次利用這種影響力會發生甚麼，這對美國經濟意味着甚麼。」

隨後，今年2月，美國最高法院推翻了特朗普徵收的大部分進口關稅，其中包括對中國進口商品徵收的145%的關稅，這無疑是北京的另一次勝利。

相比之下，凱恩表示，中國過去「非常謹慎地選擇與美國發生衝突的領域，並力求在應對美國壓力時將自身損失降到最低」。

2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與特朗普握手（白宮網站）

凱恩指：「現在情況已經改變了，中國現在認為，在某些領域與美國發生摩擦，自身付出的代價是可以接受的。」