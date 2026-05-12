特朗普訪華行程曝光　美媒：14日上午與習近平會面　15日飲早茶

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於5月13日（周三）晚上抵達北京，展開其第二個總統任期的首次訪華行。彭博社記者引述白宮消息指，特朗普將於14日（周四）上午與中國國家主席習近平舉行雙邊會談，並將於15日（周五）上午與習近平一同茶敘。



彭博社記者霍登（Annmarie Hordern）12日在網上發文，分享特朗普訪華的具體行程。

霍登轉發白宮公布的特朗普訪華行程：

13日（周三） 特朗普抵達北京

14日（周四）上午10:00 特朗普與習近平主席會面

上午10:15 特朗普與習近平主席舉行雙邊會晤

下午6:00 特朗普出席國宴

15日（周五）上午11:30 特朗普與習近平合影

上午11:40 特朗普與習近平共進「雙邊茶會」

中午12:15 雙邊午餐

此外，有美媒報道指特朗普將於14日（周四）下午與習近平一同參觀天壇。

2025年10月30日，韓國釜山，國家主席習近平（右）與美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場舉行會面。（Reuters）

北京天壇公園12日發出通告，13至14日（周三至周四）公園暫停開放，已經購票的遊客可以辦理退票。另外，12日祈年殿、回音壁以及圜丘壇也因古建維修，暫停開放。