特朗普：將與習近平討論對台軍售 學者籲勿違反列根「六項保證」
撰文：王海
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月11日在白宮向媒體表示，訪華時將與中國國家主席習近平討論對台售武問題。他表示，習近平不希望美國對台售武，雙方會討論，這是兩人眾多議題之一。華府智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund of the United States，GMF）亞洲計劃主任葛來儀（Bonnie Glasser）其後發文呼籲特朗普牢記前總統列根（Ronald Reegan）政府對台作出的「六項保證」（Six Assurances）。
美國媒體此前報道，特朗普料在中美元首峰會上，就價值140億美元（約1096億港元）的對台軍售案提出討論。此舉除打破前例，更可能違反1982年列根政府對台作出的「六項保證」，即當中的「不在對台軍售前徵詢北京意見」。
彭博社5月11日報道，對台軍售問題已成為中美關係的一個緊張點，北京曾多次就軍售問題向華盛頓發出警告。
目前尚不清楚特朗普是否計劃討論軍售本身（他先前曾表示會討論），還是僅僅討論習近平反對軍售的立場。
特朗普表示，他並不打算將台灣問題作為會談的主要焦點，並告訴記者：「我想，你們會比我更多地提及台灣問題。」
「德國馬歇爾基金會」亞洲計劃主任葛來儀其後在發文表示，特朗普再次表示，他將與中國國家主席習近平討論對台軍售問題。他應該牢記列根總統對台作出的六項保證，此後美國歷任總統皆遵守這六項保證。
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