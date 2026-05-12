特朗普訪華｜路透：雙方或達農業協議　擴大中方採購美國穀物肉類

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於5月13日至15日對中國進行國事訪問。路透社5月12日（周二）引述消息人士報道，兩國或會達成一項農業協議，讓中方擴大對美國穀物及肉類的採購。白宮據悉亦尋求北京方面加大對大豆和其他農產品的購買。



報道指，市場正期待能達成玉米、高粱、製粉小麥以及牛肉、家禽等方面的新訂單。但交易員與分析師認為，鑑於需求疲軟以及巴西大豆價格低廉，中方或不會願意在去年10月做出的承諾之外再增購大豆。

2025年8月1日，美國伊利諾伊州，圖為一名大豆農夫將存儲在糧倉中的大豆裝車。（Getty）

據白宮官員透露，包括美國穀物貿易商嘉吉（Cargill）董事長賽克斯（Brian Sikes）在內的十餘位CEO及高層主管，將隨同特朗普出訪中國。

此外，市場亦在等待中國如何履行去年作出的每年購買2500萬噸大豆承諾，該承諾將持續至2028年。自特朗普第一任期以來，中國大幅降低對美國農產品的依賴。在2024年，中國約20%的大豆進口來自美國，遠低於2016年的41%。