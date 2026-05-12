「奇異博士」甘巴貝治被指踩車衝紅燈　與單車手街頭嗌大交｜有片

英國著名男演員班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）近日因闖紅燈與一名單車手在街上爭執長達10分鐘，並被路人拍下事發經過。單車手指控甘巴貝治衝紅燈三次，甘巴貝治則堅稱自己只是衝了紅燈一次。



班尼狄甘巴貝治被一名單車手指控「衝紅燈」：

影片顯示，在倫敦市中心聖潘克拉斯路（St Pancras Road），一名身穿紅色褲子的男子在激烈的爭吵中對着班尼狄甘巴貝治大聲叫喊。

《英國電訊報》5月11日報道，一名旁觀者目睹了這場爭吵在下午5時30分持續了10分鐘。據這名男子描述，在爭吵開始前，他看見甘巴貝治的自行車在自行車道上「衝紅燈」。

單車手向甘巴貝治表示：「我就知道你會這麼做。」

在影片中，甘巴貝治下車，穿過馬路與對方對質。

憤怒的單車手喊道：「你太天真了，你在撒謊。我一直都在你後面。」甘巴貝治則反擊指：「老兄，你用言語辱罵我。」

單車手毫不示弱說：「哦，不，我辱罵的是一個屢次違法的人。」

甘巴貝治辯解：「我只犯了一次錯。」

單車手繼續窮追猛打：「然後你衝了斑馬線，還衝了三個紅燈。

甘巴貝治堅稱：「不，我沒有。」

據目擊者稱，蒙面男子離開後，這位漫威電影明星與兩位年輕粉絲合影。

目擊者表示：「太瘋狂了。感覺就像是事先安排好的一樣。儘管甘巴貝治情緒激動，但他仍然成功地吸引了所有圍觀者的目光。」

目擊者又指：「他們互相指責大約五次。當時人很多，他們堵塞了車道，導致其他人無法通過。」