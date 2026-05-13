特朗普訪華在即　華府稱美中同意霍爾木茲海峽不應收過路費

美國國務院5月12日表示，美中兩國高級官員一致認為，任何國家都不得在霍爾木茲海峽徵收通行費。美國務院聲明發布之際，正值特朗普（Donald Trump）即將訪華，而伊朗霍爾木茲海峽問題據悉將成為中美峰會議程之一。



路透社報道，美國國務院表示，中國外長王毅與國務卿魯比奧（Marco Rubio）在4月的一次通話中討論了霍爾木茲海峽問題。

2026年2月13日，中國外長王毅與美國國務卿魯比奧在德國慕尼黑會面（Pool via REUTERS）

美國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott ）表示，「雙方一致認為，任何國家或組織都不得對通過霍爾木茲海峽等國際水道的船隻收取通行費」。 此前，美國國務院打破慣例，並未公布此次通話的文字記錄。

中國駐美大使館未有正面回應，只表示維護地區安全穩定，確保通行暢通，符合國際社會的共同利益，希望各方共同努力，恢復海峽的正常通行。

2026年5月8日，船隻在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）和阿曼灣（Gulf of Oman）附近通行。（Reuters）

自2月28日美以聯合空襲伊朗以來，伊朗幾乎完全封鎖這條重要的貿易通道，為全球能源市場帶來巨大衝擊。戰前，該海峽承擔全球約五分之一的石油及天然氣供應。