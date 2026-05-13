伊朗據報加強控制霍爾木茲海峽　兩國與德黑蘭達成能源過境協議

路透社5月13日引述知情人士報道，伊拉克與巴基斯坦已分別與伊朗達成協議，以確保其石油與液化天然氣（LNG）能安全通過目前由伊朗實質控制的霍爾木茲海峽。據悉，有其他國家也在探討類似協議，此舉有可能會令伊朗進一步持續地控行霍爾木茲海峽。



報道指，根據一項此前未公開的協議，伊拉克已為兩艘各載有約200萬桶原油的超大型油輪（VLCC）獲得了安全通行許可，並於上週通過該海峽。

一名伊拉克石油部官員表示，該國正尋求伊朗批准更多船隻過境，以保障其佔國家預算95%的石油收入。與此同時，兩艘載有卡塔爾液化天然氣的油輪正駛向巴基斯坦，以滿足其夏季高漲的用電需求。

牛津能源研究所的專家施特爾（Claudio Steuer）分析指出：「伊朗已從封鎖霍爾木茲轉變為控制其通行權……它不再是一條中立的過境路線，而是一條受控的走廊。」自二月底衝突爆發以來，通過霍爾木茲的船舶流量已降至戰前水平的約5%，導致布倫特原油價格飆升50%以上。

2026年4月24日，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在霍爾木茲海峽扣押埃帕米農達斯號船隻。（Reuters）

消息人士稱，伊朗正在將其對海峽的控制正式化，並要求伊拉克為每艘油輪提交詳細文件，以便在其海軍監督下通過指定航線。諮詢公司MST Marquee的研究主管卡沃尼克（Saul Kavonic）警告，此類交易可能使伊朗「更永久地控制霍爾木茲海峽」的做法被常態化。

伊朗表示，戰後希望繼續控制霍爾木茲海峽，但美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱這些條件是「垃圾」，使得達成結束衝突的協議的希望破滅。