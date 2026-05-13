黃仁勳趕上尾班車陪特朗普訪華　在阿拉斯加中途登上空軍一號

美國晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的行政總裁黃仁勛（Jensen Huang）臨時更改行程，將隨美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華。



據彭博社報道，黃仁勛作為臨時新增成員，5月13日（周三）登上美國總統專機「空軍一號」（Air Force One），啟程赴華。

白宮發言人張振熙（Steven Cheung）稱，黃仁勛的行程有了改動，「就是剛好安排上了（It just happened to work out）。」

《紐約郵報》記者古丁（Emily Goodin）星期三早上9時30分許在社媒X上發布照片，稱「空軍一號」在阿拉斯加州停下加油時，看到黃仁勛登機，陪同特朗普赴華。

黃仁勛並未出現在白宮本周早些時候提供的隨行企業代表初始名單中。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）4月稱，英偉達性能強大的H200人工智能晶片尚未獲准向中國銷售，原因包括中國企業難以獲得中國政府的採購批准。白宮方面未回應路透社的置評請求。

據一名白宮官員11日（周一）向媒體透露的名單，17名美國商界領袖受邀隨特朗普訪華。

他們來自科技、金融、半導體、航空航天及農業領域，包括特斯拉創始人馬斯克（Elon Musk）、蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook），以及波音公司總裁奧特伯格（Kelly Ortberg），以及來自臉書母公司Meta、美光科技、高通、黑石、貝萊德、高盛、花旗集團、威士、萬事達、嘉吉公司、通用電氣航空、高意集團和因美納的企業高層。

本文獲《聯合早報》授權轉載

