沙特據報曾秘密報復空襲伊朗　但事後達成諒解一致同意緩和局勢

路透社5月12日引述西方和伊朗官員消息稱，衝突期間，沙特曾對伊朗發動多次未公開的空襲，以報復伊朗襲擊沙特境內目標的行為。不過，在襲擊發生後，沙特和伊朗也進行密集的外交接觸，雙方最終達成諒解，一致同意緩和局勢。



報道指，兩名西方官員透露，據評估，沙特空軍3月下旬秘密襲擊伊朗，這是沙特首次直接在伊朗領土上採取軍事行動。不過，沙特希望避免局勢升級，與伊朗保持定期聯繫。

西方官員和兩名伊朗官員告訴路透社，沙特向伊朗通報襲擊情況，在威脅進一步報復的同時，開展密集的外交接觸。最終，兩國達成諒解，同意緩和局勢。

2026年3月29日，沙特阿拉伯外長費薩爾（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）與巴基斯坦總理謝里夫在巴基斯坦伊斯蘭堡總理府會晤，討論在美以與伊朗衝突地區局勢。(巴基斯坦外交部/路透社)

其中一名伊朗官員稱，此舉旨在「停止敵對行動、維護共同利益，並防止緊張局勢進一步升級」。

西方消息人士評估認為，雙方一致同意緩和局勢後，伊朗明顯減少對沙特的直接打擊。路透社統計沙特國防部的聲明後發現，3月25日至31日間，沙特遭受105次無人機和導彈襲擊；到4月1日至6日間，襲擊次數下降到25次。

不過，伊朗在中東地區的盟友並未停止行動。在美國和伊朗宣佈達成停火協議後，伊拉克民兵武裝持續攻擊沙特。沙特國防部通報稱，4月7日至8日，沙特遭到31架無人機和16枚導彈襲擊。

路透社稱，沙特一度考慮對伊朗和伊拉克採取進一步的報復行動，但巴基斯坦通過部署戰鬥機等方式安撫沙特，並呼籲各方保持克制。