特朗普訪華｜恐再難獲「超規格」款待　分析指北京持謹慎態度

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於5月13日抵達北京，展開為期三天的國事訪問。這是自2017年以來，再度有美國總統訪問中國。特朗普曾表示，期待與中國國家主席習近平會面時能得到一個「大大的擁抱」，但有分析指，鑑於中美兩國在經貿、AI、台灣及地緣政治等議題上存在分歧，北京這次的接待規格恐不如9年前盛大。



《海峽時報》報道，特朗普第一任期訪華期間，北京以「國事訪問+（state visit-plus）」的規格對其進行接待，除了盛大的歡迎儀式，特朗普和夫人梅拉尼婭（Melania Trump）也在中國國家主席習近平和夫人彭麗媛的陪同下參觀故宮和進行私人茶敘，他們還一同欣賞京劇表演，並在故宮參加內廷晚宴。

雖然，預計特朗普 2026 年的訪問將包括參觀天壇和出席國宴，但分析人士表示，此次訪問的盛況將不及九年前。

習近平與特朗普：特朗普訪華期間，在習近平夫婦的陪伴下參觀故宮、欣賞京劇表演、參加文物修復的工作坊。特朗普則向習近平展示其孫女阿拉貝拉（Arabella Kushner）唱中文歌的影片，該片段還在國宴上播放。（Getty Images）

4月中旬，特朗普稱其抵達北京時能夠得到習近平的一個「大大的擁抱」，並補充「我們正在聰明地、非常有效地合作！」然而北京對此反映謹慎，直到5月11日才正式確認此次訪問。

上海復旦大學美國研究中心主任吳新波教授表示，不論是特朗普首次訪華後在第一任期內採取的反華政策，還是第二任期之初的猛烈貿易戰，都已經讓北京方面意識到「迎合特朗普本人虛榮心的排場並不能改變他對中國採取的手段」。

新加坡國立大學教授郝福滿則指，自特朗普去年重返白宮後，隨即對華發動激烈的貿易戰，令北京對兩國領導人間的私人友誼「不再存有浪漫投射」。不過，外界認為此次會晤仍具有「預防關係脫軌」及重啟溝通渠道的功用。