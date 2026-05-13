特朗普何不食肉糜　稱阻止伊朗獲核武不考慮美國人財務狀況｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月12日（周二）表示，他並不考慮伊朗戰爭對美國民眾帶來的經濟影響。此番言論迅速找來民主黨人的猛烈抨擊，並似乎與其競選時，承諾解決選民生活成本問題背道而馳。



特朗普表示在伊朗問題上，並不考慮美國民眾的財務狀況：

據《華盛頓郵報》報道，當被問到「美國人的經濟狀況」在多大程度上促使他達成結束戰爭的協議時，特朗普斬釘截鐵地表示：「一點兒也沒有。」特朗普在前往中國訪問之前，在白宮南草坪對記者發表上述言論。

特朗普強調：「談到伊朗，我唯一關心的是他們不能擁有核武。我不會考慮美國人的經濟狀況。我不會考慮任何人，我只考慮一件事：我們不能讓伊朗擁有核武。」

當被要求澄清美國民眾的經濟狀況是否影響到他的決策時，特朗普再次重申上述觀點。

自2月底伊朗戰爭爆發以來，美國通脹率已升至近三年來的最高水平，物價上漲主要受能源成本上升的推動。上個月汽油價格上升5.4%，過去一年累計上漲約30%。儘管如此，美國股市卻持續創新高。

特朗普在談到與戰爭相關的經濟問題時表示：「每個美國人都明白這一點。」他引用了一項未具名的民調，稱該民調顯示絕大多數人「理解伊朗不能擁有核武」。

2026年5月12日，美國馬里蘭州，總統特朗普（Donald Trump）在安德魯斯聯合基地登上空軍一號前往中國訪問時揮手致意。（Reuters）

特朗普繼續說：「現在，如果股市小幅上漲或下跌，美國人民都能理解。這場戰爭結束後，油價將會下跌，股市將會飆升，而且說真的，我認為我們現在正處於黃金時代。你們將會看到一個前所未有的黃金時代。」