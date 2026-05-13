特朗普訪華5大議題　美國冀中國協助推動伊朗和談及重開海峽

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於本港時間5月13日（周三）晚上抵達北京，對中國展開國事訪問。據英媒報道，特朗普時隔九年再度訪華，他與國家主席習近平有很多議題需要討論，但有五大主要議題將主導會談議程，其中包括伊朗戰爭、中美貿易、台灣、人工智能及芬太尼（fetanyl）。



伊朗戰事

據英國《衛報》報道，特朗普渴望中國向德黑蘭施壓，以推動和平談判並重開霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。迄今為止，北京在公開場合上並未直接協助美方調解伊朗戰爭。

2026年5月4日，伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas），圖為在霍爾木茲海峽航行的船隻。（Reuters）

但由於中國約一半的原油進口都需經過霍爾木茲海峽，因此中方確實希望這條航道暢通無阻。中方深知，假如石油供應危機導致全球經濟衰退，其出口將遭受重創。

更複雜的是，本周美國對幾間中國企業實施制裁，指控它們協助伊朗石油運輸並提供據稱用於伊朗軍事行動的衛星圖像，北京否認了這些指控。特朗普這次訪華前夕，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）上週曾訪問北京並與外長王毅舉行會面。

中美貿易

特朗普過去曾多次就貿易問題威脅中國，2025年更一度加徵超過140%的關稅。但習近平也手持一些籌碼，並未退讓。相反，中國其後停止向美國出口稀土礦物和磁鐵。最終，特朗普被迫讓步。美國在與伊朗的戰爭中消耗大量武器裝備，而許多武器零件都需要關鍵礦物，這些礦物的供應鏈又主要由中國主導。

2024年11月16日，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間，與美國總統拜登（Joe Biden）舉行會面時握手。圖為中美雙方國旗。（X@SpokespersonCHN）

美國官員表示，預計中國將宣布購買波音飛機、美國農產品和能源產品。作為回報，北京希望美國放鬆對先進半導體出口的限制。北京也希望減少對美投資的壁壘，並希望建立一個與特朗普支持的貿易委員會（Board of Trade）類似的投資委員會（Board of Investment），處理中國對美國的投資議題。

台灣

北京急於在台灣問題上向美國施壓。特朗普日前表示，將與中方討論對台軍售問題。2025年12月，特朗普批准了一項價值110億美元的對台軍售計劃，這是迄今為止對台最大的一筆軍售，但至今尚未交付任何武器。

習近平可能會尋求改變美國對台灣的表態。從北京的角度來看，理想情況下，華盛頓應該發表一份「反對」台灣獨立的聲明，而不是「不支持」台灣獨立。台灣方面將密切關注事態發展。

鑑於特朗普過往經常偏離既定議程，美國前國務院和國防部發言人柯比（John Kirby）警告說：「在談到台灣問題時，他們必須格外謹慎，因為坦率地說，事關重大。」

人工智能

中美兩國在人工智能領域近年展開了一場激烈的競賽，這場競賽正演變成一場技術冷戰。

今年4月，白宮指責中國大規模竊取美國AI實驗室的知識產權，北京方面否認了這些指控。同時，華盛頓方面遲遲不願允許英偉達（Nvidia）向中國出口其最強大的晶片，這令北京感到不滿。今年1月，白宮曾表示英偉達可以出口其性能第二強的晶片H200，但至今尚未出貨。

這張攝於2023年2月17日的設計圖片中，可以看到一個帶有半導體晶片的印刷電路板前，有一面中國及美國國旗。（Reuters）

AI領域的分析員和倫理專家希望，特朗普與習近平能夠討論一些不具約束力的AI指導方針，包括分享有關AI遭濫用和安全方面的資訊。在AI武器和軍事應用日益普及的背景下，這些方針被視為至關重要的保障措施。

芬太尼

據《政治報》（Politico）報道，芬太尼是特朗普本週議程的重點議題。報道引述一位匿名政府官員的話稱，芬太尼將作為閉門會議中的內容。

美國長期以來一直指責中國企業明知故犯地向墨西哥販毒集團提供芬太尼原料，後者利用這些原料製造毒品。特朗普深知，在芬太尼問題上向中國施加強硬壓力，能夠贏得其「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者的擁護。

2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與特朗普握手（白宮網站）

然而，當中國無視特朗普的關稅威脅時，特朗普在芬太尼問題上失去了重要的籌碼。今年3月，美中兩國在聯合國毒品問題會議上就芬太尼和貿易問題發生衝突。中國希望能夠從美國國務院將於9月更新的年度「主要毒品過境國或非法毒品生產國」名單中移除。