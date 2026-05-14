伊朗戰爭｜以方稱內塔尼亞胡戰時密訪阿聯酋　阿外交部否認

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室5月13日證實，內塔尼亞胡在美以對伊朗展開軍事行動期間，曾秘密到訪阿聯酋，並與阿聯酋總統阿勒納哈揚（ Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）舉行了會晤。阿聯酋外交部同日發聲明，否認有關內塔尼亞胡訪問阿聯酋，又或阿聯酋曾接待以色列軍事代表團的報道。



2026年4月29日發布的圖片顯示，阿聯酋總統阿勒納哈揚（ Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）與巴林國王哈馬德（Sheikh Hamad Bin Isa al-Khalifa）會晤，照片拍攝日期不詳。 （Abdulla Al Neyadi / UAE Presidential Court/Handout via REUTERS）

新華社報道，內塔尼亞胡辦公室在聲明中說，此次訪問促成以色列和阿聯酋外交關係「歷史性突破」。以色列與阿聯酋於2020年宣布外交關係正常化，這也是內塔尼亞胡首次公開證實訪問阿聯酋。

路透社引述知情人士透露，內塔尼亞胡3月26日與阿勒納哈揚會面數小時，地點在靠近阿曼邊境的城市艾因（Al Ain）。消息人士又稱，摩薩德局長巴尼亞（David Barnea，又譯巴爾內亞）在伊朗戰事期間，曾至少兩次訪問阿聯酋，以協調軍事行動。

圖為2011年4月9日，以色列部署於南部城市阿什凱隆（Ashkelon）的「鐵穹」（Iron Dome）導彈防禦系統。（Ge​​tty Images）

美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）12日證實，以色列已在阿聯酋部署「鐵穹」（Iron Dome）防空系統及相關操作人員。美國常駐聯合國代表沃爾茲（Mike Waltz）也稱，以色列已在阿聯酋部署「鐵穹」，並在近期協助阿聯酋攔截伊朗導彈。

不過，阿聯酋外交部13日發聲明強調，阿聯酋與以色列的關係公開透明，並在眾所周知的、已正式宣布的《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）框架內進行，不基於任何不透明或非官方的安排。除非阿聯酋相關部門正式宣布，否則任何未經披露的非公開訪問均毫無根據。