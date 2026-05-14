特朗普訪華｜空軍一號近距離轟鳴滑行　中國軍官紋絲不動影片瘋傳

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華行程展開，5月13日搭乘空軍一號抵達北京首都國際機場，獲中國國家副主席韓正等人迎接。外媒報道，其抵達的影片在網絡瘋傳，但主角卻不是他本人，而是一名在場的中國人民解放軍軍官。



從影片可見，空軍一號13日晚抵達北京首都國際機場後在跑道上滑行，其引擎仍發出震耳欲聾的轟鳴聲。與此同時，一名距離空軍一號不遠、正緊守崗位的解放軍仗隊軍人在這情況下，仍紋絲不動維持身姿挺直，無表現出半點鬆懈。

該影片在網路上爆紅，人們紛紛表達了不同的看法，有人對該軍官在波音飛機巨大的轟鳴聲下依然保持鎮定自若感到震驚，也有人分析空軍一號實際上並未如影片中顯示般這麼近。

特朗普下機後獲熱烈迎接，歡迎儀式包括儀仗隊、軍樂隊以及約300名揮舞着中美國旗並高呼「歡迎！歡迎！熱烈歡迎！」的青年，他們夾道護送特朗普前往等候的豪華轎車。

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中國國家主席習近平將於5月14日上午，在北京人民大會堂與特朗普舉行會談。