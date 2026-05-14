特朗普訪華｜中國已是執棋者　掌握中美關係的主動權

特朗普帶着他的豪華商務團隊抵達了北京。首先得到了中國正國級的國家副主席韓正親自接機。中國領導人習近平提前在人民大會堂外等候。中國給了特朗普極高的禮遇。這樣的規模是絕無僅有的。就這樣特朗普開啟了這次北京之行，這是九年來美國總統首次正式訪華。



這九年裏，天下大變，滄海桑田，國際危機集中爆發，全球新冠疫情暴發，全球供應鏈危機爆發，全球股災爆發，俄烏戰爭爆發，石油危機爆發，哈以戰爭爆發，全球貿易戰爆發，美伊戰爭爆發；同時，人工智能浪潮起勢，大國技術競爭與制裁升級。全球經濟險象環生，地緣政治危機四伏，國際經濟、政治與軍事秩序岌岌可危。

2026年5月14日，中國國家主席習近平（右）與美國總統特朗普（Donald Trump）在北京人民大會堂一同參加歡迎儀式。（Reuters）

在國際秩序瀕臨崩潰之際，在「對等關稅」政策被美國最高法院否決之後，在美伊戰事剛剛下暫停鍵、談判陷入僵局之時，特朗普訪華，受到國際社會高度關注。很有意思的是，「穩定」，這是特朗普啟程訪華前，在華盛頓越來越常聽到的詞彙。自特朗普首任以來，過去十年中美關係一直起伏跌宕，因此，各方都歡迎中美關係能實現真正而非短暫的穩定，尤其是世界許多地區比如亞洲、歐洲、中東和拉美的一些第三國。然而，「穩定」不應被混淆為新的「交易」或關係真正「重啟」。兩國間潛在的「結構性矛盾」是普遍且深刻的，因此「全面競爭」無法避免。

必須意識到，2026年的中美關係已經進入了一個新階段。經過過去幾年的博弈，雙方進入了「戰略相持期」，「美方已經沒有能力對中方單向施壓」。中方的操作邏輯很清晰：合作可以談，但合作從來不是無原則的妥協。中方願意談合作，也有能力拿出成果，但不接受美方用合作議題倒逼中國讓步。

特朗普此行如果順利，能有一些真正的共識，美國不僅能說到也能做到的話，2026年的中美關係有望在管控分歧中找到新的平衡點。但如果出現波折，中方早已經表明了自己有能力承受任何結果。歸根結底，大國關係的穩定不在於誰在訪問中佔了上風，而在於雙方是否能在博弈中形成可預期的規則。

2026年5月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在北京人民大會堂，與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。（Reuters）

其實中美的「全面競爭」早已經有了多輪路演。透過紛繁複雜的外交辭令與博弈表象，我們可以清晰地洞察到兩國在戰略思維模式、國家利益界定以及全球治理理念上的本質分野。這種分野，本質上是中國「廣寬、長遠、精算」的東方大戰略智慧，與美國「計較、短期、狹隘」的西方功利主義之間的深刻碰撞。

中國在處理中美關係時，展現出一種系統性、長遠性的戰略思維。例如，在科技領域，中國並未因美國的「小院高牆」政策而採取對抗性措施，而是通過「一帶一路」倡議、全球發展倡議等，推動與「全球南方」國家的科技合作，構建獨立於美國之外的產業鏈和金融結算體系。這種佈局不求一時一地的速勝，而是通過長期的「勢」的積累，確保在全球產業分工中擁有不可替代的「活眼」。這對應的是中國傳統的「大戰略」思維。中國習慣於從歷史長河和全球格局的維度去思考問題，強調「不謀萬世者，不足謀一時」。

相比之下，美國在對華政策上表現出較強的短期利益導向和零和博弈思維。例如，美國在半導體、人工智能等高科技領域對中國實施嚴格限制，試圖通過行政命令和制裁手段，遏制中國的技術發展。然而，這種做法不僅未能有效遏制中國，反而導致美國自身農業、製造業因失去中國市場而遭受反噬，企業成本飆升，陷入「殺敵一千自損八百」的困境。這反映了美國當前外交政策中明顯的功利主義和選舉周期導向。受國內黨派政治和資本利益集團的裹挾，美國往往為了短期的選舉利益或眼前的霸權紅利，犧牲長遠的國家戰略信譽。這種「零和博弈」的思維，導致其無法跳出短期利益的窠臼，缺乏對歷史大勢的宏觀把控。

中美衝突頻發的根源，在於認知錯位與戰略誤判。首先，美國無法認識自己的「大」。美國部分政客抱持冷戰思維與霸權邏輯，習慣於以「中心論」和「例外論」看待世界，將任何可能挑戰其主導地位的力量視為威脅。這種「狹隘利益」導向使其頻繁「退群毀約」、拉幫結派搞「小圈子」，甚至強迫盟友選邊站隊。這種做法不僅無法認識自身應有的「大」（包容與擔當），反而因逆歷史潮流而動，逐漸陷入國際輿論與道義上的孤立。而在面對自身相對實力下降時，又缺乏承認局限、尋求合作共贏的智慧也就是無法「認識自己的小」。這種認知失調導致其戰略焦慮加劇，行為更加激進。

回到中美，美國的這種焦慮催生了一種近乎自動化的對抗模式：每當中國推進正常的國際合作或維護合法權益時，美國便習慣性地採取封鎖與施壓。這種沉溺於單極霸權舒適區的行為，恰如一位陷入「當局者迷」的棋手，為了貪吃對方一枚無關痛癢的棄子而沾沾自喜，卻對自己棋盤上早已步步驚心的「死局」渾然不覺，完全看不見對手正在落下的致命殺招。這就是美國沉溺於單極霸權的舒適區的體現，對全球多極化發展的歷史必然性視而不見，缺乏對國際格局深刻變革的危機感和前瞻性。

2026年5月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在北京人民大會堂出席活動，並與中國主席習近平握手致意。（Reuters）

面對美國的戰略焦慮與非理性試探，因此沒有選擇與之同頻共振地陷入無序對抗，中國展現出了極高的戰略清醒與角色定位。中國深知自己此刻是那位統攬全局的「執棋者」。 面對對手在局部的無理攪局與情緒化落子，執棋者沒有亂了方寸，而是保持着「走一步看十步」的冷靜。他明白，這盤棋不僅關乎兩人的勝負，更關乎整個棋局的存續。因此，通過精準的佈局與有節制的反擊，既化解了對方的攻勢，又牢牢掌控着棋局的走向，防止整盤棋因一方的魯莽而徹底崩盤。別看看上去每次都是美國出招，但實際上已經是中國掌握了處理中美關係的主動權和方法論。

這種「態度」的分歧，本質上是人類命運共同體理念與狹隘的單邊霸權主義之間的較量。中國以長遠、包容、精算的戰略眼光，在多變的世界中保持定力，既維護了自身的主權、安全和發展利益，也為充滿不確定性的世界注入了寶貴的穩定性。這點，中國從未改變。既然美國常常「來犯」，但中國明白，中美關係不僅關乎兩國，更關乎世界。因此，中國長期以來主張「斗而不破」，通過有理、有利、有節的鬥爭來管控分歧，防止衝突失控，這體現了極高的大國智慧和責任感。

此次特朗普訪華，毫無疑問是中美關係在經歷多年緊張之後的一次重要外交互動。正如中國外交部發言人郭嘉昆所表示，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用，中方願同美方一道秉持平等、尊重、互惠的精神，擴大合作，管控分歧。但我們都知道，一次首腦會晤並不能改變什麼。中美之間的衝突頻發，根源在於兩種文明底層邏輯與戰略認知的巨大錯位。中國中國以「多線思維」和「長期主義」應對世界的複雜多變，而美國若不能擺脫「單線思維」與「短期利益」的桎梏，將難以適應多極化世界的客觀現實。