習特會議題涉及多重領域　伊朗或成中方籌碼　分析：穩關係成重點

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於5月13日（周三）至15日訪華，與中國國家主席習近平會晤。據《紐約時報》11日報道，會談議題涵蓋經貿、伊朗局勢、台灣、科技管制及人工智慧風控等多重領域，但外界人士認為期望不宜過高，這更可能一場「穩關係、防失控」的戰略溝通。



據報道，中方聚焦議題歸納為「三T」，即關稅（Tariffs）、科技（Technology）與台灣（Taiwan）；而美方關注議題概括為「五B」，包括波音（Boeing）飛機、美國牛肉（Beef）與大豆（Soybeans)，以及設立投資委員會（Board of investment）和貿易委員會（Board of trade）。

去年10月30日，中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）在韓國釜山會晤。（Reuters）

外界猜測，中國希望確保曾高達145%的懲罰性關稅不會恢復，並將力促延長去年達成的貿易休戰協定、要求放寬先進半導體與工業升級相關出口管制。

在台灣問題上，中方希望說服美國減少對台灣的支持。去年，美國國會批准了一項價值110億美元的對台軍售計劃，目前暫時擱置。習近平二月份曾致電特朗普，表示「絕不允許台灣脫離中國」。

2025年10月30日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與中國國家主席習近平在韓國釜山會晤，雙方走路時進行會談。（Reuters）

此前，特朗普急於宣布中國將增加對美投資，並稱與習近平是「朋友」。美媒指出，特朗普希望中國出面勸說伊朗重開霍爾木茲海峽、重返談判桌。中美雙方預計針對人工智能風險管理、投資與貿易委員會的建立，以及波音飛機、美國農產品採購等議題進行討論。

分析人士認為，此次峰會不宜期待重大突破，更可能的成果是延續貿易休戰、建立機制化溝通管道，以防止競爭失控。目前，特朗普處境被動，伊朗戰爭或成中國在貿易和台灣議題上提供籌碼，中美關係或將進入「邊競爭、邊控風險」的新階段。