習特會登場　美國會不會用台灣換伊朗？

在中東停火脆弱前行當下，曾因伊朗戰爭延後的「習特會」，如今已隨特朗普（Donald Trump）抵京拉開序幕。

從中美元首互動的維度來看，這是特朗普2017年後首次踏上中國國土，也是美國總統9年來的首次訪華。不過如果從習特兩人的互動歷史出發，兩位領導人其實已在過去10年至少會面6次，包括在多邊場合碰頭，最近一次則是去年10月的亞太經合組織（APEC）峰會期間。

因此，當前習特會其實乘載雙重意義。第一，正如2025年釜山會晤鋪墊了2026年習特會，當前的特朗普訪華，其實也是在為習近平下半年訪美奠定基礎；第二，經歷貿易戰震盪、中美長期戰略摩擦，當下習特會既是中美宣示立場的舞台，也是管控風險的溝通機會。

不過從釜山會晤至今，國際格局其實已有不同，中東尤其地動山搖：2026年2月，美國以色列聯手轟炸伊朗、斬首大量軍政高層，伊朗則轉而封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。即便雙方已從4月開始停火，美國卻又在期間實施反向封鎖，希望迫使伊朗開放海峽、在核談判上更加讓步，只是至今沒有明顯成效。顯然，美伊都想用長久僵持換到更大的談判空間，差別在於美國的軟肋是油價，伊朗的弱點則是石油收入。

而這種情境，毫無疑問會與當下的習特會相互糾纏，同時衍伸美國是否會「用台灣換伊朗」的相關討論。

2026年5月13日香港時間晚上7時30分許，美國總統特朗普（Donald Trump）搭乘空軍一號抵達北京首都國際機場。（Reuters）

特朗普的「交易」屬性

而這種討論的潛台詞，其實就是圍繞一個重點：台灣會否成為中美談判籌碼，導致美國為了促使中國施壓伊朗，而在對台軍售與台海政策上進行讓步。

例如具有卡塔爾背景的獨立媒體《中東之眼》（Middle East Eye）就指出，隨著美以與伊朗的衝突持續，中國可能借稀土供應鏈與中東局勢向美國施壓，換取華府在台灣問題上的妥協空間。

沙特媒體《阿拉伯報》（Arab News）同樣注意到，雖說台灣政府公開表示對美台關係深具信心，卻依舊擔憂特朗普的「交易型外交」風格，會讓台灣淪為中美談判籌碼，也就是將台灣作為交換條件，換取中國在經貿或地緣政治上的合作。

台灣的《中央社》甚至訪問到一名接近埃及政府、長期觀察中東局勢的不具名人士，後者稱近期阿拉伯評論圈高度關注「中國會否用伊朗牌換台灣牌」，也就是利用美國或許需要中國協助牽制伊朗的背景，持續測試特朗普底線，觀察華盛頓是否願為台灣承擔風險，或在台灣議題上對中國讓步，從而提高北京自身的戰略價值與談判地位。

其實從更宏觀的視角來看，這種討論的背景首先在於，台灣、伊朗就與經貿問題一樣，是各界預判的習特會三大主要議題。

2026年4月24日，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）抵達巴基斯坦伊斯蘭堡，與巴基斯坦外長達爾（Mohammad Ishaq Dar）和陸軍參謀長穆尼爾元帥（Asim Munir）一同前往討論重啟與美國和平談判的提議。（Reuters）

其中，台灣問題始終是中美談判的一大重點，中國官方近期更是密集強調，台灣問題是中美關係不可逾越的紅線，正如特朗普也已直言，會與中國談到對台軍售問題，從而引發「掏空六項保證」的擔憂。

至於經貿議題，北京關注延長關稅戰休戰，以及爭取美國下調關稅、鬆綁高端科技出口管制；美國則可能更關注將大豆、波音飛機列入中國承諾對美採購的意向清單，畢竟特朗普喜歡數字和視覺衝擊，尤其是在伊朗戰爭衝擊民調、期中選舉將近的背景下，訪華取得「重大成果」的敘事，必然會是特朗普後續宣傳的一大重點。

因此或許可以這麼說，從談判槓桿的操作來看，不只「台灣換伊朗」能在理論上成立，「台灣換經貿」等變體，其實也不能完全排除理論上的可能。

例如《半島電視台》（Al Jazeera）就提到，對台軍售是中美衝突的關鍵核心之一，台灣又是中美博弈的重要「戰略槓桿」，台灣議題也因此必然成為習特會的重點話題。不僅北京可能要求美方降低對台支持，包括減少軍售與強化「反對台獨」的相關表述，美國也可能把台灣當作談判工具，用以交換貿易、AI合作及關稅等領域的利益。

2026年3月9日，在阿曼馬斯喀特，銀河環球散貨船和羅家山油輪停泊，伊朗在美國與伊朗的衝突中發誓要關閉霍爾木茲海峽。 （Reuters）

「交換」能否沒有極限

整體來看，各種「交換說」的推演，其實都建立在一個類似的基礎上：這些議題暫難徹底解決，卻各有輕重緩急。

其中，伊朗問題明顯被外界視作特朗普的「最急迫」議題，畢竟高漲油價與可能重返中東泥淖，必然連動特朗普聲望與共和黨選情；至於經貿議題雖然算是長期博弈，但如果特朗普能通過習特會帶回大豆、波音訂單，甚至爭取到來自中國的對美投資，那麼也有助拉升選情、收穫民調與聲望等短期政治利益。

而與這兩個議題相比，台灣問題其實也就如同各方所說，是中美博弈的長期「重要槓桿」。這就帶有兩重戰略隱喻：第一，台灣問題會隨中美互動，被大國博弈的需要反覆形塑；第二，如果沒有發生顛覆性變化，只要中美博弈存在，台灣問題也就如影隨形。

換句話說，台灣問題其實就像翹翹板，如果中美護欄存續，翹翹板就會繼續起落，而不是被徹底拆除。說得更直接，台灣問題或許存在「被交易」空間，但這種空間究竟極限何在，是纖毫之爭或大開大闔，其實取決於雙方的談判地位優劣，以及對於中美關係的整體規劃。

2026年5月13日香港時間晚上7時30分許，美國總統特朗普（Donald Trump）搭乘空軍一號抵達北京首都國際機場。（Reuters）

以中美可能討論對台軍售為例，特朗普的「打破禁忌」，其實可能基於兩種考量：第一，特朗普將對台軍售等同對外貿易，認為可加以談判並進行短期利益交換；第二，特朗普認為對台軍售會妨礙中美關係穩定，因此準備進行長期的政策調整。

平心而論，究竟何者佔比較大，或許只有特朗普與其團隊知曉。不過觀察近年的中美關係，兩國基本是從競合走向競爭，即便架設護欄有助雙方避免誤判，甚至可能從「戰術性穩定」邁向「戰略性穩定」，卻還是未必能夠貫穿錯綜複雜的台海問題。畢竟，當前所謂「台灣牌」不僅關乎美國印太戰略，也涉及半導體供應鏈布局，可謂牽一髮而動全身。

此外，特朗普確實是「交易屬性」極強的政治人物，但這種個人風格未必能夠顛覆美國政治的固有慣性。例如處理俄烏戰爭，特朗普雖與澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）爆發白宮罵戰，甚至大手一揮暫停對烏軍援，彷彿當代張伯倫上身，最終卻還是要回到軍援烏克蘭的既定軌道上。顯然，特朗普曾想操作「烏克蘭大交易」，但受歐盟、美國反俄派掣肘，最後沒有成功。

至於圍繞台灣問題的操作空間，或許更早衝突就已透露端倪：面對2025年底開始的中日緊張，特朗普雖曾通話高市早苗，卻終究沒有如北京所願，施壓日方撤回「台灣有事」的相關發言。這當然不意味特朗普會在台灣問題寸步不讓，卻也恐怕說明了，在強化第一島鏈嚇阻上，美國已經形成部署慣性，差別只是前進速度與方法。

2026年3月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見日本首相高市早苗。（Reuters）

或許正因如此，即便這次各方普遍認為，受伊朗戰爭擾動習特會影響，台灣可能被特朗普擺上談判桌，卻不太可能出現「大交易」。取而代之的，是北京可能轉從兩處尋求突破，一是爭取美國在表態上重申「不支持」台獨，甚至升級為「反對」台獨；二是要求特朗普在其任內停止對台軍售。

不過從另一個角度來看，如果美國能做的讓步有限，北京當然也就很難如美國所願，用盡全力施壓伊朗在對美談判上妥協，換取戰爭早日結束。事實上，從伊朗戰爭牽涉的複雜脈絡來看，當前局面也未必是中國施壓伊朗就能一夕解決。

類似情境其實早在俄烏鏖戰就已出現，也就是美國要求北京發揮影響力、施壓俄羅斯早日結束戰爭，問題是俄烏戰爭牽涉美俄博弈、俄烏情仇、北約東擴的歐陸集體安全問題，如果衝突各方沒有形成一定共識，光憑中國發揮對俄影響力，其實難以徹底終結戰火。眼下的中東情勢亦是如此，即便停火仍在持續，只要美國、以色列、海灣國家、伊朗尚未形成共識，圍繞海峽與核協議的僵局就無法迅速化解。

因此可以這麼說，特朗普或許有意「用台灣換伊朗」，但「大交易」基本上不會發生，有限的對台軍售讓步則可能出現；可是即便如此，伊朗問題也未必就能迎刃而解。最終，中美或許能在台灣與伊朗問題上形成某種共識、進行次優交換，卻都拿不到自己最想要的結果。從某種程度來說，這或許也是新時代中美互動下，雙方持續摸底、形塑護欄的姿態縮影。