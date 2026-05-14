特朗普訪華大讚歡迎儀式　小朋友熱情揮中美國旗迎賓：比軍隊還棒

中國國家主席習近平5月14日與來華訪問的美國總統特朗普（Donald Trump）一起出席歡迎儀式，兩人一同檢閱中國人民解放軍儀仗隊，又獲數十名手持中美國旗以及花束的小朋友熱烈歡迎。他們隨後開始進行雙邊會談，特朗普發表開場講話時，大讚歡迎儀式的安排，並表示那些迎賓小童的表現比軍隊還棒。



習近平周四在北京人民大會堂外迎接特朗普，兩位領導人熱情握手後，盛大的歡迎儀式正式開始，解放軍軍樂團之後演奏美國和中國國歌，亦有禮炮鳴放。

特朗普與習近平在觀看整個過程時，表現親切友好，他們一直有互相聊天，並且不時熱情地互相拍打手臂。他們其後沿着紅地氈走，先是視察儀仗隊，再獲排成一排的數十名兒童歡迎，他們對兩位領導人揮舞着中國、美國國旗和花束。

習近平與特朗普其後進入人民大會堂進行雙邊會談，2人先後發表開場講話，後者一開始就大讚歡迎儀式，他表示：「我對那些（迎賓的）小童感到印象深刻，他們很快樂，他們很漂亮，那些軍隊（儀仗隊）當然再好不過，但那些小童真的太棒了。」

美媒分析，中方深諳特朗普喜好，因此精心策劃了一場包括紅地氈、鳴炮、兒童揮舞旗幟和鮮花安排的歡迎儀式。

另外，特朗普在開場講話時，稱讚習近平是偉大的領導；後者則表示，中美關係利益大於分歧，雙方關係穩定是世界的利好。