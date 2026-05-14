特朗普訪華｜Eric Trump夫婦在《江山如此多嬌》畫作前留影

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月14日（周四）展開對中國為期兩日的國事訪問，與中國國家主席習近平在人民大會堂舉行會面。有媒體留意到，陪同特朗普訪華的次子埃里克（Eric Trump）與太太拉拉（Lara Trump）並沒有參與元首會晤，而是選擇參觀人民大會堂，並在《江山如此多嬌》畫作前留影。



習近平在人民大會堂東大廳與特朗普舉行元首會晤期間，有媒體拍到特朗普的次子埃里克與太太拉拉在人民大會堂內進行參觀。

網上的照片可見，埃里克夫婦還在《江山如此多嬌》畫作前留影。

1959年，為慶祝新中國成立十周年，北京新建的人民大會堂，需要一幅大型的國畫，當時選中由畫家傅抱石和關山月，他們兩人共同創作的巨幅山水畫《江山如此多嬌》。

該畫以毛澤東的《沁園春·雪》詞意為題材，畫作中長城、黃河等這些形象都極富象徵意義，整個畫面看上去壯麗寬闊，表現出新中國的生機勃勃，具有強烈感人的藝術魅力。