特朗普訪華｜魯比奧對人民大會堂裝潢感讚嘆　馬斯克狂拍片｜有片

中國國家主席習近平5月14日（周四）在北京人民大會堂與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行會面。從網上影片可見，首次訪華的美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）似乎對人民大會堂的室內裝潢感到讚嘆不已，與同行的國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）興奮地討論。特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）此前亦在戶外瘋狂地拍攝，對能夠參與如此重要的場合興奮不已。



魯比奧似乎對人民大會堂的天花板甚感興趣：

從網上的影片可見，首度訪華的美國國務卿魯比奧在人民大會堂的會議廳內手舞足蹈，魯比奧不時抬頭觀察天花板的裝潢，期間還一度指向天花板，並比出拇指。

魯比奧其後與身旁的國防部長赫格塞思交談，並在交談時指向天花板，兩人隨後一同抬頭張望，似乎對天花板上的裝潢頗感興趣。

全球首富馬斯克在人民大會堂外興奮地自拍：

較早前，美方代表團早上提前到達人民大會堂，等待特朗普到達。有影片可見，馬斯克與美方官員站在一起，身旁是蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）。

馬斯克然後舉起手機興奮地拍攝，他原地自轉了一圈，面部難掩喜悅。

據路透社報道，當記者問到會議進行情況時，馬斯克表示：「非常棒」。當被問到取得了哪些成果時，馬斯克則指：「很多好事。」