紐時：美官員稱中企與伊朗討論通過第三國輸送武器　包括無人機等

《紐約時報》（The New York Times）5月13日報道引述美國官員，指中國企業一直在與伊朗商討武器銷售事宜，並計劃透過其他國家運送武器以掩蓋來源。



報道指，美國方面掌握的情報顯示，中國企業和伊朗官員曾討論過武器移轉事宜；目前尚不清楚究竟有多少武器已經交付，也不清楚中國官方在多大程度上批准了這些軍售。

報道還指，美國官員對是否已有武器運抵第三國看法不一。迄今亦沒有證據顯示，中國製武器已在美國或以色列對伊朗的戰事中被使用。

《紐約時報》此前引述情報機構報道，中國可能已向伊朗轉讓了肩射式防空導彈（MANPADS）。

資料圖片：中國QW-2肩扛式飛彈（X@kamipapa2）

中國駐美國大使館發言人當時駁斥美方消息不實，指中國從未向衝突任何一方提供武器，敦促美方不要進行毫無根據的指責，希望有關各方多為緩和緊張局勢作出努力。

伊朗常駐聯合國代表團尚未對此置評，但伊朗外長3月份曾表示，伊朗已從中國和俄羅斯獲得「軍事合作」，但未提供具體細節。

特朗普14日在北京與中國國家主席習近平會晤，報道指出，該消息增加外界對特朗普是否會當面提出此事的壓力。特朗普此次訪華行前表示，他會與習近平「長談」中東戰事，並稱習在伊朗問題上表現「相對不錯」。