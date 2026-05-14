特朗普訪華｜特朗普與習近平一同參觀天壇　大讚：中國真美

中國國家主席習近平5月14日上午，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行會晤，會談進行約2小時15分鐘後結束。習近平接着會見隨同特朗普訪華的美國企業家。下午約1時05分，特朗普乘車抵達天壇。特朗普是自1975年美國時任總統福特（Gerald Ford）以來，51年來首位到訪天壇的美國總統。



習近平在天壇的主體建築祈年殿迎接特朗普到訪。兩國元首在祈年殿廣場合影，並共同參觀祈年殿。他們在翻譯陪同下緩緩走過石板路，並肩站在天壇前，記者問及會談進展如何時，特朗普說「等等」，並指「中國真美」。

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天壇位於北京市東城區，始建於明成祖永樂18年、即公元1420年，是明清兩朝皇帝祭天、祈穀和祈雨的場所。天壇佔地約273萬平方公尺，是故宮面積的4倍，是現存中國古代規模最大、倫理等級最高的祭祀建築群。

2026年5月14日，美國總統特朗普和中國國家主席習近平在中國北京參觀天壇時並肩而立。(Reuters)

天壇是世界文化遺產，全國重點文物保護單位，國家5A級旅遊景區，全國文明風景旅遊區示範點。

多年來，天壇亦曾接待過多國政要，包括美國前總統福特、英女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）、澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）、前德國總理默克爾（Angela Merkel）等。