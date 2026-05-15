烏克蘭：俄發動開戰以來最大規模空襲　兩日1500無人機釀至少22死

烏克蘭當局5月14日表示，俄羅斯於過去兩天發動開戰以來最大規模空襲，造成至少22名平民喪生。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，自13日以來，俄羅斯至少出動了1,567架無人機，烏克蘭首都基輔是夜間攻擊的主要目標，武器包括俄方近期生產的Kh-101導彈，他呼籲盟友繼續支持烏克蘭保護領空。



烏克蘭國家緊急情況局5月14日表示，俄羅斯當天對基輔發動大規模空襲，造成至少16人死亡、47人受傷，死者包括2名兒童，救援人員仍在建築廢墟中進行搜救。



2026年5月14日，俄羅斯對烏克蘭基輔發動空襲，有住宅大樓嚴重損毀。 （Reuters）

2026年5月14日，俄羅斯對烏克蘭基輔發動空襲，有住宅大樓嚴重損毀。 （Reuters）

基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）稱，俄軍當天早上使用無人機和導彈對基輔發動空襲，該市將於15日舉行哀悼日。據指出，俄羅斯連夜發射了56枚導彈和675架無人機，造成基輔及周邊地區多人受傷。

澤連斯基表示，俄軍這兩天的攻擊，共造成烏克蘭180處設施受損，其中包括50多棟住宅樓。此外，聯合國人道主義事務協調廳（OCHA）的一輛車輛，在南部城市赫爾松（Kherson）執行人道任務時，也遭到無人機襲擊。

2026年5月14日，俄羅斯對烏克蘭基輔發動空襲，有住宅大樓嚴重損毀。 （Reuters）

烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）也遭到攻擊，造成至少28人受傷，其中包括3名兒童。烏克蘭能源部稱，11個地區的電力供應中斷。官員表示，攻擊也針對南部敖德薩（Odesa）的港口基礎設施和鐵路。

鑑於俄羅斯連日發動的大規模攻擊，烏克蘭外交部長瑟比加（Andrii Sybiha）表示，已請求聯合國安理會召開緊急會議。

鑑於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正在訪華，瑟比加稱，相信美國和中國的領導人有足夠的影響力，可以要求俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）結束戰爭。