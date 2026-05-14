金磚國家外長會議　伊朗籲成員國譴責美以違反國際法

金磚（BRICS）國家外長會議於5月14日在印度新德里舉行。當日，出席會議的伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）促請金磚國家譴責美國和以色列對伊朗的「違法襲擊」（unlawful aggression）。



阿拉格齊表示：「伊朗呼籲金磚國家成員國和國際社會所有負責任的成員明確譴責美國和以色列違反國際法的行為。」他還呼籲金磚國家防止國際機構政治化，並稱：「西方虛假的優越感和豁免權必須被我們所有人粉碎。」

2026年5月14日，金磚（BRICS）國家外長會議在印度新德里舉行。（Reuters）

金磚國家擴張提升了全球影響力。原來金磚五國包括中國、俄羅斯、印度、巴西及南非，自2023年以來持續擴員至10國，新成員國有埃及、埃塞俄比亞、伊朗、阿聯酋及印尼。

此次會議正值美以與伊朗的衝突持續之際，金磚國家成員國伊朗與阿聯酋分別處於美伊衝突的對立陣營，內部分歧突顯，難以就伊朗戰爭達成統一立場。