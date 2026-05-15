特朗普集團土豪金T1手機終發貨　公布至今近一年多次延遲

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）家族旗下、由其兒子領導的特朗普集團（Trump Organization） ，於去年6月宣布推出品牌Trump Mobile品牌，進軍手機及通訊服務市場，並將推出價值499美元的土豪金T1手機。在時隔接近一年後，Trump Mobile終於宣布T1陸續發貨。



該款手機原定去年8月上市，但之後多次延期，先是推遲到11月，然後又推遲到12月。該公司客服人員去年底曾稱，上市時間推遲的其中一個原因，是由於美國政府停擺，預計可於今年1月中下旬推出，但最終跳票。

今年4月，Trump Mobile更新了預購條款，稱已支付100美元訂金的客戶，「並不保證設備一定會被生產或可供購買」，引起消費者憂慮。

圖為Trump Mobile官網介紹 T1 手機。（Trump Mobile截圖）

Trump Mobile於5月13日在社交媒體發文稱，T1手機終於到貨，此前已預訂的用戶將收到郵件通知，手機本周開始發貨。

Trump Mobile行政總裁Pat O'Brien表示，手機將在未來幾周內陸續交付。他補充稱，首批T1手機在美國組裝，並採用美國本土製造的零部件

根據官網介紹，T1採用金色外觀，背面印有美國國旗，將運行Android作業系統，並配備指紋感應器和「AI人臉解鎖」功能。此外，手機保留了耳機插孔。