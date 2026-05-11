美方稱解決伊朗後輪到古巴　拉美學者：拉美多國拒絕「選邊站」

5月5日，美國單方面宣布，針對伊朗代號為『史詩怒火』（Epic Fury）的軍事行動已經結束。但兩天後，雙方又在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）再度交火，地區局勢仍處於僵持狀態。此前，美方曾表示，將「先解決伊朗，然後是古巴」，美國也於近日對古巴加大制裁。古巴國家主席迪亞斯-卡內爾（Miguel Diaz-Canel）對此回應稱，美國將對古巴的軍事侵略威脅提升至「危險且前所未有」的級別，但無論任何侵略者力量多麼強大，古巴都不會屈服。



從伊朗局勢抽身後，美國下一「戰」，是否會將目光投回拉美，瞄準古巴？古巴等拉美國家，將如何應對？委內瑞拉領導人馬杜羅（Nicolas Maduro）被美方強行控制的畫面還歷歷在目，中東戰火也仍在零星燃燒，美國干預下的全球局勢，又可能如何演變？

2026年1月5日，紐約市曼哈頓下城直升機場，被美軍強行擄走的委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）被押往位於曼哈頓的法院，首次出庭面對美國聯邦指控，包括毒品恐怖主義、陰謀、販毒、洗錢等。（Reuters）

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在中新網「中外對話」欄目中，北京大學國際戰略研究院院長于鐵軍與哥斯達黎加大學教授里卡多・馬丁內・塞斯奎維爾（Ricardo Martínez Esquivel），以自己的視角對這些問題進行了深入剖析。

塞斯奎維爾對美以對伊朗的軍事行動可能波及拉美國家表示擔憂，認為這可能迫使拉美國家面臨是否支持美國政府的「選邊站」困境。但是，不少拉美國家正努力保持政策獨立，拒絕被捲入陣營對抗。

戰爭外溢效應衝擊全球穩定

自2月28日以來，美國與以色列對伊朗的軍事行動已造成嚴重人員傷亡，並對全球能源與經濟體系造成明顯衝擊，引發全球航運及油價波動。然而，美以達成其行動目標了嗎？

于鐵軍對此指出，不難看出，從消除伊朗核武器到推動伊朗政權更迭，美國對伊朗軍事行動的目標不斷變化，卻始終缺乏清晰、系統的戰略邏輯。

與此同時，伊朗等中東地區文化遺產在戰火中受損、基礎設施被毀，戰爭衝突正在不斷衍生令人心痛的「副產品」。

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談及戰爭對人類文明的破壞，塞斯奎維爾指出，位於德黑蘭市中心的古萊斯坦宮（Golestan Palace，又稱玫瑰宮）在美以空襲中遭到嚴重破壞。這不僅摧毀了世代居住於此的人們的歷史印記，更摧毀了他們的本土文化，甚至消解他們的身份認同。

塞斯奎維爾對中東局勢深感擔憂。在他看來，這場戰爭不僅造成了巨大傷亡，更令人擔憂的是，某些違反國際法的行為正逐漸走向「常態化」。

「新門羅主義」下的拉美困境

美國對外政策調整，加劇國際秩序動盪。于鐵軍說，在「新門羅主義」思維影響下，美國仍將拉美視為「後院」。

他借用一句廣為流傳的說法：「南美洲的不幸，在於離上帝太遠、離美國太近。」美國顯然希望拉美國家按照其意志行事。一旦伊朗衝突階段性緩和，拉美國家可能面臨更大的外部壓力與不確定性。

2026年初，美國採取軍事行動，跨境控制了委內瑞拉總統馬杜羅，這對拉美國家來說，是一種強烈的心理震懾。

作為拉美學者，塞斯奎維爾同樣對拉美國家的處境表示憂慮。他說，本屆美國政府對拉美政策趨於強硬，使該地區面臨「選邊站」的現實壓力：要麼支持美國政府，要麼反對。而拉美國家一旦選擇站在美國政府一邊，就必須迴避與一些大國合作。

拉美國家拒絕「選邊站」，呼籲對話溝通

不少拉美國家正努力保持政策獨立，拒絕被捲入陣營對抗。塞斯奎維爾指出，包括巴西、烏拉圭、哥倫比亞在內的國家，更傾向於在多方之間尋求平衡。但這一進程，正面臨外部干擾。

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于鐵軍強調，一些國家實施的退出國際組織、破壞多邊機制、濫施「長臂管轄」等，都是單邊主義的表現。

塞斯奎維爾則希望美國早日明白：「世界並不是他想像中的那個樣子」。他認為，未來國際秩序不會由單一國家主導，而應走向多極化發展。

塞斯奎維爾指出，無論國家大小，都應在國際事務當中擁有話語權。各國應通過對話溝通來維護自身主權與文化，共同推動構建更加均衡、多元的世界秩序。

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