魯比奧「撞衫」惹議　辯稱：是馬杜羅抄襲　沒其他意思

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）身穿委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolas Maduro）被抓捕時同款運動套裝的照片，引發部分中國網民不滿。魯比奧回應時辯稱，他先擁有這款運動套裝，而且穿起來很舒服。



據美媒NBC 6報道，魯比奧在美國全國廣播公司新聞（NBC News）專訪中說，這是一款很好的運動套裝，穿起來很舒服，並稱他並沒有想要發出任何信息。

魯比奧也說：「是馬杜羅抄我的，因為我早前有這套衣服。」

特朗普訪華，國務卿魯比奧隨行。後者在空軍一號上放棄了他慣常穿着的西裝，換上了一套Nike運動服，似乎與委內瑞拉總統馬杜羅早前被美方擄走時身穿的運動服同款。照片其後在社交平台上瘋傳。（X@StevenCheung47)

白宮通訊聯絡辦公室主任張振熙（Steven Cheung）周三（5月13日）早晨在社媒X發文說：「國務卿魯比奧在空軍一號上穿着Nike Tech『委內瑞拉款』！」

隨貼文發布的照片裏，魯比奧穿着一套灰色運動套裝，一臉嚴肅地站在機艙內。馬杜羅今年1月3日被美軍突襲逮捕並押送至美國時，在機上也穿着相似的運動套裝。

2025年1月3日，美國總統特朗普在出席記者會公布突襲委內瑞拉的細節前，在社交媒體上傳委內瑞拉馬杜羅被抓捕後的照片。（Reuters）

有中國網民解讀，魯比奧換上這套運動裝，是在暗示自己並不想訪華，而是像馬杜羅一樣迫於無奈。還有網民稱，魯比奧是在揶揄中國無法像美國制裁委內瑞拉一樣制裁他，並批評道：「來就來了還挑釁。」也有者指他「其心可誅」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

