魯比奧「撞衫」惹議 辯稱：是馬杜羅抄襲 沒其他意思
撰文：聯合早報
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美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）身穿委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolas Maduro）被抓捕時同款運動套裝的照片，引發部分中國網民不滿。魯比奧回應時辯稱，他先擁有這款運動套裝，而且穿起來很舒服。
據美媒NBC 6報道，魯比奧在美國全國廣播公司新聞（NBC News）專訪中說，這是一款很好的運動套裝，穿起來很舒服，並稱他並沒有想要發出任何信息。
魯比奧也說：「是馬杜羅抄我的，因為我早前有這套衣服。」
白宮通訊聯絡辦公室主任張振熙（Steven Cheung）周三（5月13日）早晨在社媒X發文說：「國務卿魯比奧在空軍一號上穿着Nike Tech『委內瑞拉款』！」
隨貼文發布的照片裏，魯比奧穿着一套灰色運動套裝，一臉嚴肅地站在機艙內。馬杜羅今年1月3日被美軍突襲逮捕並押送至美國時，在機上也穿着相似的運動套裝。
有中國網民解讀，魯比奧換上這套運動裝，是在暗示自己並不想訪華，而是像馬杜羅一樣迫於無奈。還有網民稱，魯比奧是在揶揄中國無法像美國制裁委內瑞拉一樣制裁他，並批評道：「來就來了還挑釁。」也有者指他「其心可誅」。
本文獲《聯合早報》授權轉載