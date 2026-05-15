特朗普訪華晚宴多名內地企業家出席　釋放深化中美經貿共贏訊號

5月14日晚，中國國家主席習近平將在北京人民大會堂為來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行歡迎宴會；多名內地企業家當晚亦有出席。其中，晚宴上與Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）、英偉達行政總裁黃仁勳、蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）同枱的有4名內地企業家，分別是海信集團董事長賈少謙、藍思科技董事長周群飛、萬向集團董事長魯偉鼎，以及福耀玻璃董事長曹暉。



綜合內媒報道，周四晚上出席特朗普訪華國宴的內地企業家至少有10人，涵蓋航空、數碼科技、先進製造、消費電子、汽車等關鍵領域。

從央視《新聞聯播》畫面可見，除了與馬斯克、黃仁勳等人同枱的4名內地企業家外，與國航董事長劉鐵祥和中國商飛董事長賀東風一起出席晚宴坐在同一桌的，包括隨特朗普訪華的波音公司總裁兼總裁奧特伯格（Kelly Ortberg），以及GE航空航太董事長兼總裁卡爾普（Larry Culp）。

其餘出席的還包括有小米集團創始人、董事長兼總裁雷軍、聯想集團董事長兼總裁楊元慶、海爾集團董事局主席、首席執行官周雲傑，以及字節跳動總裁梁汝波。

宴會上，雷軍還主動用小米手機與馬斯克自拍合影。畫面中，馬斯克坐在餐桌旁，最初望向別處。隨後雷軍靠近並輕拍馬斯克肩膀，馬斯克轉頭後雙方握手。握手後，雷軍繼續笑著站在一邊。隨後拿出手機示意想和馬斯克合影，之後二人一起拍照留念。馬斯克也十分配合，還做出眨眼搞怪的表情。

內媒分析指，這些內地企業家出席是次晚宴，一方面既是中國工商界對特朗普訪華的熱烈歡迎，另一方面則釋放出中國企業積極參與全球合作、深化中美經貿互利共贏的積極信號。