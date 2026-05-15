特朗普訪華處於「最佳行為」狀態　但能帶回國的成績有限

特朗普（Donald Trump）總計時間大約只有兩天（13日晚至15日下午）的訪華行程重頭戲已經上演完畢。盛大的歡迎式、超過兩小時的元首會面、和習近平同遊天壇，再來一場晚宴。到今天（15日），習近平和特朗普兩個人將會來個茶聚、吃個午飯，下午特朗普便將離開北京。

在不少觀察者眼中，特朗普行程至今可算是處於「最佳行為」（best behavior）狀態，與習近平的互動中沒有離奇的「超長握手」，沒有故意借握手拉近對方的掌權動作。和習近平展現親切時，特朗普也只用另一隻手輕拍他的手背，沒有過度親切的舉動。兩人並行之間，兩人都先後互相作出讓對方先行的動作，展現出雙方平起平坐的姿態（按：讓人者通常被視為權力較高）。

特朗普的言談也跟足「劇本」。在元首會面開始之際，特朗普大讚習近平是偉大的領袖，聲言中美關係將會比以往都好。在晚宴上，特朗普也「照稿讀」的細數中美友好歷史，沒有他一貫的脫稿「爆肚」場面。即使是在展示其個人性格和特質的時候，例如是在進入人民大會堂前受一眾跳躍孩子歡迎時，特朗普也只是拍起掌來，動作沒有過於超越在他身旁只簡單揮手的習近平。

2026年5月14日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂為來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行國宴。（Reuters）

美國智庫太西洋理事會（Atlantic Council）的全球中國中心高級主任Melanie Hart便說：「如果你留意峰會前夕的聲明，會發現特朗普對習近平散發出一種略嫌急於示好的氣息，他非常渴望能與對方交朋友，他的言辭反映，他希望習近平會喜歡他這個人，並期望雙方能建立某種默契，從而獲得特殊待遇和達成交易。而你從他們的肢體語言中，同樣能看到這一點。」

不過，從外界可見的成果當中，特朗普這次能夠即時帶回國宣傳的成績似乎非常有限。

在會面之前，美國的外交輿論喜歡用「5個B」去形容特朗普此行的目標：牛肉、大豆、波音飛機、貿易理事會和投資理事會（Beef, Soybeans, Boeings, Board of Trade和Board of Investment）。

這一次，在習特二人正式進行會面之前，中國海關總署向超過600家美國屠宰場發出了新的出口許可，有效期至2029年，扭轉了去年在特朗普開打關稅戰之際北京讓數百項出口許可到期的做法－－美國牛肉及相關產品的對華出口在2024至2025年間大跌了67％。

2026年5月14日，中國北京，國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）在人民大會堂舉行雙邊會晤。（香港01）

當然，出口許可和是否購買是兩回事。而且，海關總署在向超過600家美國宰場發出出口許可之後很快又把當中大約400家列為不得運輸。這第一個「B」能否達成，還有待觀察。（根據美國肉類出口聯盟的數字，美國對華牛肉出口在2022年達至高位，但出口額也只得17億美元，實在算不上什麼大數目。）

至於第二個「B」大豆，美國財長貝森特（Scott Bessent）14日接受CNBC訪問時便稱，「根據釜山協議，我們在未來三年有非常龐大的採購承諾，所以大豆方面真的已經安排妥當了。」言下之意，就是中國沒有在這次特朗普訪華之際提出再加購美國大豆的承諾。

根據去年釜山習特會之後的共識，中國2026至2028年將每年採購2,500萬噸美國大豆。此數接近拜登任內的平均水平，但低於特朗普第一任期對中國開打貿易戰之前。

而第三個「B」波音飛機，根據特朗普14日向霍士新聞台（Fox News）的表述，中國同意購買200架大飛機。

5月14日下午約1時05分，特朗普乘車抵達天壇，與國家主席習近平一同參觀。(Reuters)

消息一出，波音股價一度急挫超過5%。外界本來期待300至500架的採購數字，200架當然讓市場感到失望。特別是，自2017年特朗普訪華宣布的採購大單以來，中國已經再沒有向美國大量採購波音飛機：2020年以來，中國購入的波音飛機總數只得39架；而2022年7月以來，中國購入的空中巴士（Airbus）飛機數量卻超過700架。

至於另外兩個不屬於採購的「B」，也就是貿易理事會和投資理事會，似乎還在討論階段。貝森特在其CNBC訪問中就表示，其中一個想法是將300億美元左右的貿易商品撤除關稅，這些商品將會是「非關鍵領域的，而且是我們不想回流的領域」。貝森特舉出的例子是「煙花」。

而在投資理事會方面，貝森特表示，其中一個想法是建立一套機制，讓中國對美投資不必經過美國外國投資委員會（CFIUS）的審查。

無論是貿易，還是投資，貝森特提出的做法似乎是一種「逆向版小院高牆」，也就是把注意力放在什麼可以放在高牆之外，而不是有關美國國家安全的高牆之內。不過，這種做法還處於討論階段。

2026年5月14日，北京人民大會堂，在歡迎美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）的儀式上，中國國家主席習近平（右二）與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）握手，美國駐華大使龐德偉 (David Perdue，右三）)、美國財長貝森特（左一）以及英偉達創辦人、總裁兼行政總裁黃仁勳（左二）也站在一旁。（Reuters）

在14日習近平和特朗普見面之際，美國商務部也開放阿里巴巴、騰訊、字節跳動、京東等大約10家中國企業購買Nvidia的H200晶片，每家企業可採購最多7.5萬片。不過，最後一刻才在阿拉斯加登上「空軍一號」的黃仁勳就沒有公開確認Nvidia獲得了中國的訂單。美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在北京時間15日早上的彭博訪問中也表示，半導體出口管制並不是中美會談的主要議題，而中國是否要購買H200晶片是中國的決定。

特朗普去年已經批准Nvidia向中國出售H200晶片。黃仁勳本年3月也稱將會加大H200生產以供應中國客戶。根據彭博報道，當時Nvidia曾收到多家中國企業的訂單，然而這些企業其後都告訴Nvidia無法履行。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）4月時亦稱中國政府不容許其企業購買H200晶片。

H200的出口，問題其實不在於美國不賣，而是中國不買。特朗普此行是否能夠打破這個局面，目前也沒有明確資訊，未來還有待觀察。

2026年5月14日，北京人民大會堂，英偉達（Nvidia）創辦人、總裁兼行政總裁黃仁勳出席美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）的歡迎儀式後離開，並舉起大拇指。（Reuters）

經濟貿易層面似乎沒有太大成績，地緣政治上面似乎亦如是。

在台灣問題上，習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關系推向十分危險的境地。「台獨」與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。

不過，白宮的紀要就對台灣隻字不提。國務卿魯比奧（Marco Rubio）其後接受NBC訪問時也表明美國對台立場「沒有改變」。「他們總是主動提出這議題，我們每次都會清楚表明立場，然後轉向討論其他議題……從我們的角度來看，任何強行改變現狀及目前局勢的舉動，對兩國都不利。」

2026年5月14日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）抵達北京人民大會堂，與美國總統特朗普（Donald Trump）共同出席中方安排的國宴。 （Reuters）

在伊朗問題上，中美也似乎在各說各話。白宮的紀要超過三分之一篇幅都在談伊朗，聲稱中美「同意霍爾木茲海峽必須保持開放，以支持能源自由流通」，習近平「明確表明，中國反對將該海峽軍事化，以及任何就使用該海峽收取通行費的企圖」，中國有意購買更多美國石油，減少對海峽依賴，而且中美也同意「伊朗絕不能擁有核武」。

特朗普其後受訪亦表示，習近平告訴他中國不會向伊朗提供軍事裝備。

但中方通稿只稱兩國元首就中東局勢交換了意見。

「伊朗換台灣」的大交易似乎沒有在這次特朗普訪華中出現。特朗普的伊朗困局依然未解。

白宮對14日中美元首會面的紀要，幾乎超過三分之一篇幅都在談伊朗。（White House）

在14日的晚宴上，特朗普邀請習近平本年9月24日訪問美國。中方雖然沒有表態，不過本年的聯合國大會也將會在同一週舉行，從行程安排上，特朗普提出的日期非常合理。

而11月的深圳APEC峰會和12月的佛羅里達G20峰會，也是本年另外兩場習特會的時機。

從「放眼未來」的角度來看，特朗普這次訪華即使未能達成重大協議，未來也還有很多機會。而在迫在眉睫的伊朗問題，以至象徵式的中國採購上，特朗普的「最佳行為」表現並沒有從習近平身上爭得什麼好處和讓步。不過，中美元首此刻有計劃地重建友善且恆常的溝通，習近平所提的「建設性戰略穩定關係」確實是有望達成。