特朗普：不會對伊朗再有太多耐心　取回濃縮鈾出於「公關需要」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月14日（周四）訪華期間接受霍士新聞（Fox News）採訪時表示，他對伊朗不會再有太多耐心，並敦促伊朗與美國達成協議。他也暗示，追討伊朗濃縮鈾的行動更多是出於公關，而非出於安全考量。



路透社報道，當被問及從伊朗追回濃縮鈾的必要性時，特朗普表示，「如果我能得到這些濃縮鈾，我會感覺更好。但我認為這更多的是為了公關，而不是為了其他任何目的。」

美國堅持要求伊朗將其高濃縮鈾庫存轉移到國外，並放棄在國內進行鈾濃縮活動。伊朗則否認尋求發展核武器，但表示作為《不擴散核武器條約》的締約國，伊朗有權出於和平目的發展核技術，包括鈾濃縮。

2026年5月14日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）隨同美國總統特朗普（Donald Trump）訪華，出席與中國國家主席習近平（不在圖中）的雙邊會晤。（Reuters）

美伊之間的脆弱停火雖然已持續五個多星期，但雙方似乎都還沒有接近達成結束這場戰爭的協議。伊朗議會發言人雷扎伊（Ebrahim Rezaei）周二甚至表示，如果伊朗再次遭到攻擊，該國可以將鈾濃縮至純度90%，而這一水平被認為是武器級。