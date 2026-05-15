特朗普：冀中國學生赴美留學　承認有關問題與右翼支持者存分歧

正在中國北京訪問的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱，他希望中國學生能赴美留學，並承認自己與部分右翼支持者之間在這一課題上存在分歧。



據法媒報道，特朗普在北京接受美國霍士新聞（Fox News）主持人漢尼提（Sean Hannity）的訪問時說：「告訴一個國家，我們不要你們的人進入我們的學校，這是一種非常侮辱性的做法。」訪問內容周四（5月14日）在美國播出。

特朗普說，如果中國學生不前往美國留學，美國等次較低的大學所受到的衝擊最大。「然後他們就會立即走出去，在中國各地興建大學。」

受到特朗普時期在美國感受到的仇恨情緒，加上中國國內經濟因素和中國本土大學崛起等因素的影響，赴美中國留學生人數有所下降。

2026年5月15日，北京中南海花園，中國國家主席習近平（右）與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）合影。（Reuters）

由美國國務院支持的調查結果顯示，上學年有超過26.5萬名中國學生在美留學，而印度已超越中國，成為國際學生最大來源國。

針對主持人提問中國留學生是否參與過不法活動，特朗普說：「說實話，你知道，他們對我們做了一些事，我們也對他們做了一些事。」

特朗普在談到對中國留學生的支持時說：「並非所有人都同意我的觀點，而且這聽起來不像是一個保守派的立場。」他也說：「我認為，我是一個更依據常理的人，而不是保守派人士。」

圖為2025年5月29日，哈佛大學內國際學生出席畢業儀式。（Getty）

特朗普去年曾說，希望能增加中國留學生人數，這與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）的說法相矛盾。魯比奧曾公開誓言，要大力撤銷中國留學生的簽證。

特朗普政府也採取其他針對留學生的措施，例如在加強對申請者社交媒體帖子審查力度的同時，暫時中止簽證發放。

本文獲《聯合早報》授權轉載

