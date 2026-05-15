習特會口譯人員手稿曝光　關鍵詞涉及伊朗、稀土、糧食採購等

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與中國國家主席習近平5月14日上午在北京舉行特習會，備受國際關注，而由法媒發布的一張口譯人員手稿照片，經過放大後可以看到特習會可能觸及的重要議題關鍵字，其中涉及中東戰事的伊朗前最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei），以及霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。



法媒發布一張特習會在北京人民大會堂舉行之際，口譯人員正在進行翻譯工作的照片。其中一位口譯人員桌上的手稿，經過放大後可以頗清楚的關鍵詞彙，包含：FCC（美國聯邦通信委員會）、blocking（封鎖）、中O糧、稀土、關鍵...、伊斯蘭革命衛隊、哈梅內伊、霍爾木茲海峽、黎巴嫩字樣。

美國總統特朗普（右）與中國國家主席習近平在北京舉行習特會，備受國際關注。（Reuters）

中美元首會晤相關消息及相片：

+ 22

推敲這些關鍵詞，特習會談的議題很可能包含涉及FCC業務的科技出口管制；爭議區域局勢的封鎖；可能涉及北京方面的糧食採購、稀土和關鍵礦物的管制；以及集中於中東伊朗情勢的伊斯蘭革命衛隊、霍爾木茲海峽及黎巴嫩局勢的討論，透露出會談議題的重要端倪。

特習會14日上午在北京登場，會談時間達2小時15分鐘，針對台海議題，習近平向特朗普強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。台獨與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。根據北京通稿，特朗普未提及台灣議題。

2026年5月14日，中國北京，國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）在人民大會堂舉行雙邊會晤。（香港01）

就中美關係，習近平指出，中美兩國能不能跨越「修昔底德陷阱」，開創大國關係新範式（典範）？能不能攜手應對全球性挑戰，為世界注入更多穩定性？能不能著眼兩國人民福祉和人類前途命運，共同開創兩國關係美好未來？這些是歷史之問、世界之問、人民之問，也是大國領導人需要共同書寫的時代答卷。「我願同特朗普總統共同為中美關係這艘大船領好航、掌好舵，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份」。

延伸閲讀：

川習碰面 習近平三問川普如何跨越「修昔底德陷阱」

陸學者看川習會後效應：深層競爭仍在 但美方對陸「這一事」明顯減少

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】