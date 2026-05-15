魯比奧鷹派突變臉？　訪華大談管控競爭與合作：中美關係至關重要

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）正隨同總統特朗普（Donald Trump）訪華，這是他第一次訪華。5月13日，魯比奧在搭乘「空軍一號」前往中國途中接受霍士新聞訪問時表示，「中國既是美國面臨的最大地緣政治挑戰，也是必須處理的最重要關係」，並大談美中關係管控競爭和尋求合作的重要性，強調穩定的中美關係至關重要；這與他過去擔任參議員時的鷹派作風，存在頗大的差異。



魯比奧周三表示：「中國是一個幅員遼闊、實力強大的國家，未來還會繼續發展壯大」。他承認，中美兩國利益存在衝突，但為了避免戰爭、維護世界和平與穩定，雙方必須妥善管理這些問題。他強調，在某些對美國至關重要的領域，美方必須提出問題並持續關注，總統也會繼續這樣做。同時，兩國也可能存在一些合作領域，美方希望確保不會放棄這些合作。

魯比奧指出，當涉及兩個大國時，一旦關係破裂，可能會對全球經濟和世界和平造成極其嚴重的後果。 他補充說：「我們並非試圖限制中國，但他們的崛起不能以犧牲我們為代價，他們的崛起也不能以我們的衰落為代價。所以，在這個問題上，我們確實存在意見分歧。」

2026年5月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）將於晚上抵達北京，國務卿魯比奧（Marco Rubio，左）亦有隨行訪華。魯比奧在空軍一號上放棄了他慣常穿着的西裝，換上了一套Nike運動服，似乎與委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro，右）早前被美方擄走時身穿的運動服同款。照片其後在社交平台上瘋傳。（X@StevenCheung47)

談及對中國領導人的看法，魯比奧表示中方的體制非常嚴謹，目標明確，「他們有既定的議程；他們會按照議程行事。特朗普總統的風格截然不同，但他們至少在人際關係方面似乎非常融洽，這很重要」。他指，兩國之間的差異依然存在，但當兩國元首擁有良好的工作關係時，處理這些差異會變得容易一些。

至於貿易問題，魯比奧表示美國的立場非常明確：「我們必須能夠自給自足。我們不能完全依賴中國」。他稱，特朗普致力於重振美國工廠，恢復美國的工業產能，並實現稀土、關鍵礦產和供應鏈的多元化。

就台灣問題等雙方分歧而言，魯比奧稱，任何形式的現狀強制改變都不符合中國的利益，也不符合任何一方的利益。他說：「台海穩定至關重要」。

2026年5月14日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump）舉行會面。網上影片可見，首次訪華的美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）似乎對人民大會堂的裝潢感到讚嘆不已。（X@RyanRozbiani）

昔日對華鷹派 曾就新疆以及人權問題抨擊中國

54歲的魯比奧，過去一直是美國對華鷹派的主要人物，在他擔任聯邦參議員期間，曾多次就香港、新疆以及人權狀況等問題抨擊中國，並推動多項制裁中國措施。中方於2020年先後兩度制裁魯比奧，並禁止他入境，不過無影響他這次來華。

在這次訪華期間的歡迎儀式上，特朗普陪同習近平逐一和最前排的美方官員握手，魯比奧是第二個，握手期間他向習近平點頭示意。之後，一行人轉到會談場地人民大會堂東大廳，魯比奧被鏡頭捕捉到抬頭指着大廳的天花，並豎起拇指，又和身旁的防長赫格塞斯（Pete Hegseth）交談，外界認為魯比奧是驚嘆人民大會堂的室內裝修。

日前，他談到中方的意圖時，表述亦顯得相當理性。他說：「中國政府非常自信，他們有超越美國的計劃，這無可厚非。從民族國家的角度來看，我能理解這一點。但是，當這個計劃與美國的國家利益發生衝突時，我們需要做對美國有利的事情。這將是美中關係長期發展的一個特徵。」

當然，今天許多的美國政客沉迷作秀政治，魯比奧的這番「變臉」其實並不真的意味太多的立場變化，尤其是訪華前夕作過激的表態可能會率先破壞會面的氣氛，影響談判成果。不過，內地有評論認為，魯比奧自擔任國務卿以來，對華表態已相對克制和理性，作為下屆總統選舉代表共和黨的潛在參選人，魯比奧在對華政策上亦配合特朗普放軟態度，不及過去強硬。