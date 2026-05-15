伊媒：美國拒絕伊朗「14點」終戰書面方案 重申強硬立場
撰文：觀察者網
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據伊朗《德黑蘭時報》（Tehran Times）當地時間5月15日報道，美國已拒絕伊朗就結束戰爭提出的「14點」書面方案。
報道稱，美國政府已就伊朗提出的停戰書面方案作出回應，表示拒絕伊朗方面的提議，並重申「強硬立場」，尤其是在核問題上。
據悉，伊朗的提議基於兩階段談判框架：第一階段旨在實現全面停火；若伊朗的條件得到滿足，才開啟第二階段核問題談判。
當地時間5月12日淩晨，伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）在社交平台上發布消息稱，除了接受伊朗「14點」提案中所規定的伊朗人民權利之外，沒有任何替代方案。
他表示，任何其他做法都將毫無結果，只會帶來一次又一次的失敗。同時他指出，拖得越久，美國納稅人為此付出的代價就越多。
5月2日，伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）披露伊方日前經由巴基斯坦向美國轉交的最新談判方案內容，總計14點提議，聚焦「結束戰爭」。
方案主要內容包括確保不再發生軍事侵略、美軍從伊朗周邊地區撤出、解除海上封鎖、解凍伊朗被凍結資產、支付賠償、取消制裁、在所有戰線（包括黎巴嫩）實現和平、建立霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）新的管理機制等。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日表示，他將很快評估伊朗新提出的談判方案，但「無法想像」該方案「可以接受」。
本文獲《觀察者網》授權轉載。
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