特朗普訪華｜波音：已收到中國採購200架飛機初步承諾

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月15日結束訪華之旅後表示，中國將採購可能多達750架波音（Boeing）飛機。波音16日稱，已收到中國引入200架飛機的初步承諾。



波音16日回應中國《界面新聞》，稱公司今次的中國之行非常成功，實現重開中國市場訂購波音飛機的主要目標，收穫包括200架飛機的初步承諾，後期預計還會達成更多的購機承諾。

聲明提到，公司非常感謝總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）以及美國政府促成這一里程碑式成果，並期待繼續滿足中國的飛機需求。

2026年1月7日，美國華盛頓州西雅圖，波音公司行政總裁奧特伯格（Kelly Ortberg）在波音機場出席活動並發表講話。（Reuters）

特朗普曾在14日稱中國同意訂購波音200架飛機，此數字較外界預期少，但他在15日補充表示，中國更有可能購買多達750架，即數字多於200架，並同時指這些飛機將配備通用電氣（General Electric）生產的引擎。

發改委主任晤波音CEO

中國國家發展改革委主任鄭柵潔15日會見波音公司行政總裁奧特伯格（Kelly Ortberg），據發改委指，雙方就中國宏觀經濟形勢、加深航空領域合作等議題交流。

鄭柵潔表示，中國經濟持續發展將為包括波音公司在內的各國企業帶來長期機遇，中美航空領域合作基礎好、潛力大，中方歡迎並支持波音公司與中國企業按照商業原則，加強務實合作。

中國國家發展改革委主任鄭柵潔2026年5月15日會見波音公司行政總裁奧特伯格（Kelly Ortberg）（中國國家發改委）

鄭柵潔又表示，中方希望波音公司繼續發揮橋樑紐帶作用，着眼中美互利共贏，為加強中美務實合作、促進中美關係健康穩定發展貢獻積極力量。

奧特伯格則感謝發改委為波音在華發展提供支持，公司對中國市場的承諾長期不變，稱繼續願與中方合作夥伴一同加強航空領域合作，取得更多務實成果。