美媒：美以正做停火以來新一輪準備　最早或下週對伊朗發動新襲擊

根據美媒5月15日引述兩位中東官員報道，美國和以色列正進行自上月停火以來最密集的準備工作，以對伊朗發動新一輪攻擊，並力求最早於下週做好準備。



報道指，行動方案之一是派遣突擊隊員進入地面，從廢墟下取出核材料。軍方官員告訴《紐約時報》，如此複雜的行動或會造成大量傷亡，因需要數千名支援部隊在行動區域周圍建立警戒線，並可能與伊朗地面部隊產生交戰。

2026年5月2日，伊朗德黑蘭，當地民眾駕車經開一塊反美廣告牌，牌中描繪了美國總統特朗普（Donald Trump）以及一條形似霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的藍帶。（Reuters）

美國官員稱，另一個方案則是加強對伊朗軍事和基礎設施目標的轟炸規模。官員還補充說，部隊也可能被用於佔領哈爾克島（Kharg Island）。

據伊朗《德黑蘭時報》（Tehran Times）15日報道，美國已拒絕伊朗就結束戰爭提出的「14點」書面方案。美國政府已就伊朗提出的停戰書面方案作出回應，表示拒絕伊朗方面的提議，並重申「強硬立場」，尤其是在核問題上。

據悉，伊朗的提議基於兩階段談判框架：第一階段旨在實現全面停火；若伊朗的條件得到滿足，才開啟第二階段核問題談判。