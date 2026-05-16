彭博：SpaceX股東通過1拆5 最快6.12上市 料成史上最大規模IPO
撰文：林嘉敏
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據路透社5月15日引述知情人士消息報道，馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索技術公司SpaceX，將選擇納斯達克作為IPO上市市場，最快將於6月11日確定首次公開招股（IPO）發售價，6月12日正式上市，交易代碼為「SPCX」。
此次IPO中，SpaceX計劃籌集最多750億美元（約5875億港元），公司估值約達1.75萬億至2萬億美元（約13.71億至15.67億港元），有望成為有史以來規模最大的股票市場IPO。
據彭博社報道，SpaceX大多數股東已在IPO前批准1拆5的股票拆分方案。股東們已從郵件獲悉，股票拆分後，每股當前公允市場價值已從526.59美元（約4124.7港元）調整至約105.32美元（約824.96港元）。
報道稱，股票拆分將於5月18日當週啟動，預計5月22日完成，此舉旨在降低投資者在IPO中的每股買入成本。
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