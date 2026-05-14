與特朗普同機訪問北京　馬斯克地位超然顯赫

特朗普（Donald Trump）訪問北京，5月13日晚抵達北京首都國際機場後，一下飛機即獲得中國國家副主席韓正接機的超規格待遇。現場氛圍熱烈又隆重。

從媒體轉播的現場即時畫面可以發現，從「空軍一號」飛機上走下來的，除了特朗普的家人、助理和內閣成員，還有Tesla CEO馬斯克，以及英偉達CEO黃仁勳。不見其他15位商界領袖的身影。很明顯，其他商業領袖是另專機抵達。

馬斯克在社交媒體發的帖子也證明了這一點。馬斯克昨天在「空軍一號」上一共發了兩個帖子。一個說「我在去北京的路上，在空軍一號上。」。另一個說「只有我和黃仁勳在空軍一號上。」

馬斯克社交媒體貼文

馬斯克社交媒體貼文.

這個乘機有差的待遇說明，在特朗普心中，其他商界領袖的份量根本沒法和馬斯克、黃仁勳比。馬斯克、黃仁勳，才是特朗普最信任的商界重臣，御封的「空軍一號行走」。

再進一步分析，可發現在馬斯克、黃仁勳之間又存在一定的差距。

馬斯克是一開始從華盛頓出發，就坐上了特朗普的專機。二人一路長聊，到阿拉斯加才把在此地候機的黃仁勳拉上飛機。有消息說，黃仁勳本來不在名單上，是馬斯克看到其不在，向特朗普提及，後者才臨時給黃仁勳打電話，讓黃仁勳在阿拉斯加等候，飛機特地為他降落把他拉上。

這種小道消息永遠無從驗證。但二人的乘機順序確實有這種差異。

再就是二人到北京下飛機和走紅毯的順序。下飛機時，先是特朗普，然後是特朗普的兒子兒媳，接下來就是馬斯克。然後是特朗普的內閣成員與助理，國務卿魯比奧、國防部長赫格塞思等。然後是黃仁勳。再然後才是其他隨團成員。

2026年5月13日香港時間晚上7時30分許，美國總統特朗普（Donald Trump）搭乘空軍一號抵達北京首都國際機場。（Reuters）

在馬斯克和國務卿魯比奧之間拉開了好幾個階梯。但是在特朗普兒子兒媳與馬斯克之間，僅差一個階梯。馬斯克的地位更像是特朗普家人。比內閣成員更重要。

和中方到機場迎接的韓正副主席握完手走紅地毯、接受列隊儀仗隊和學生們歡迎時，順序又略有調整。馬斯克直接走到了特朗普身後，黃仁勳也趨前幾步超過其他成員。但是和馬斯克的位置相比，始終有一段距離。

馬斯克和特朗普關係密切，曾為特朗普競選立下汗馬功勞。但是後來，二人因執政理念差異，關係破裂。馬斯克對特朗普各種公開羞辱，甚至威脅要抖出特朗普與淫魔大亨愛潑斯坦的往事。馬斯克擔任部長的「政府效率部」也被撤銷。

二人關係後來得到修復。這次北京之行的諸多細節證明，馬斯克雖然已經不再擔任內閣職務，特朗普為他特設的「政府效率部」也已經撤銷，但是馬斯克的地位仍然高於其他內閣成員，更高於一眾商界要人，仍處於「一字並肩王」地位。