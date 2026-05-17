三星電子罷工恐釀百萬億損失　韓國總理：或動用緊急仲裁阻止

韓國三星電子罷工危機逼近，勞資雙方定於周一（18日）恢復談判，被視為罷工前最後的化解機會。總理金民錫周日（17日）表示政府將考慮動用「緊急仲裁」阻止罷工，以防止國民經濟遭受嚴重損害。



金民錫在緊急部長會議後指出，三星佔全國出口近四分之一（22.8%）。若半導體廠房停工一天，將造成高達1萬億韓圜（約52.3億港元）的直接損失；若產線被迫閒置數月並需銷毀物料，經濟損失恐滾雪球般高達100萬億韓圜。

三星勞資雙方早前談判破裂，工會已取得合法罷工權。經勞動部長連日斡旋，資方同意更換首席談判代表，雙方同意在18日，即距罷工開始僅剩三日時重返中央勞動委員會談判，被視為是最後一次談判機會。

2026年4月23日，三星電子的勞工工會成員在計劃長期罷工前，抗議公司薪酬水平。（Reuters）

韓國勞動部長可在國民日常生活或國家經濟面臨嚴重損害時下令發動「緊急仲裁」，一旦啟動將即時禁止罷工30日並由國家勞資關係委員會進行調解；若調解失敗，當局可強制制訂仲裁方案。

此舉對親工會的政府而言極不尋常。韓國兩大勞工組織「全國民主工會總聯盟(KCTU)」及「韓國工會總聯盟（FKTU）」強烈譴責政府，批評當局以經濟邏輯限制大企業員工，打壓憲法賦予勞工的罷工權利。