李在鎔首次就三星勞資矛盾公開致歉　工會：18日由政府斡旋復談

三星電子與其最大工會間的勞資談判此前於5月13日（周三）宣告破裂，導致罷工風險持續攀升。三星電子會長李在鎔周六首次就勞資糾紛公開表態，向消費者和民眾致歉。工會則表示，雙方確定於下周一重啟薪酬談判，韓國政府亦將出面斡旋。



路透社報道，工會周三發布聲明稱，三星已更換談判負責人，雙方還將在周六先行開展單獨會面，不過此次私下會談具體議題並未對外披露，三星官方也拒絕置評。

李在鎔則首度為勞資糾紛引發的負面影響致歉，坦言事件讓全球客戶心生不安，主動向公眾表達歉意，稱「對於公司內部問題給全球客戶帶來的焦慮和擔憂，我深表歉意。」

2026年4月23日，三星電子的勞工工會成員在計劃長期罷工前，抗議公司薪酬水平。（Reuters）

韓國勞動部長已緊急約談三星管理層，敦促企業以對話方式化解分歧。多位韓國政府高層官員紛紛發聲，強調必須竭力避免三星出現罷工行動，直言罷工事件會重創本國經濟增長、外貿出口，同時衝擊金融市場穩定。

作為全球頂尖存儲晶片廠商，三星客戶遍布全球多家科技企業，一旦停工將引發產業鏈連鎖波動。早前工會態度強硬，即便三星主動提議重啟談判，工會依舊表態不會取消原定下周啟動的罷工計劃，當前勞資雙方分歧依舊顯著，後續談判走向仍充滿不確定性。