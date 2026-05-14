與工會談判破裂　18天罷工在即　摩通料三星電子臨4萬億韓圜損失

據內地《快科技》報道，三星電子與其最大工會之間由韓國政府居中斡旋的勞資談判，於周三（13日）徹底破裂。目前距離5月21日啟動的18天大罷工僅剩7天，這場罷工將導致全球最大存儲晶片工廠面臨癱瘓。韓國總理金民錫已緊急召開部長級會議，他指示官員密切管控局勢，強調此事對國民經濟的潛在影響極為嚴重。據悉，半導體產業佔當地4月出口總額的37%，較去年同期的20%大幅提升。



工會明確表示，在5月21日罷工開始前不再考慮額外談判。但如果三星提出新方案，工會會予以考慮。三星方面則對談判破裂表示遺憾，稱將繼續尋求對話。業內預計，18天全面罷工的影響將更為深遠。半導體設備的日常維護一旦中斷，恢復正常生產可能需要長達36天，是罷工時長的兩倍。高性能伺服器DRAM和企業級SSD產品將受到最嚴重衝擊。各方對損失的預估差異巨大。摩根大通估計，18天停工將造成三星超過4萬億韓圜的直接營收損失，約佔其半導體部門年銷售額的1%。

2026年4月23日，韓國平澤，圖為三星電子員工不滿公司薪資待遇，在工廠外舉行集會。（Getty）

首爾大學教授宋憲宰則預計，工廠停產每天將帶來約1萬億韓圜（7億美元）的損失。工會自己的估算更高，認為總損失最高可達30萬億韓圜（203億美元）。