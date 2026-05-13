三星電子股價曾瀉半成　與工會談判破裂　添陷罷工憂慮

晶片生產商三星電子與工會未能在最後一刻達成工資協議，加劇發生罷工風險。三星電子就談判破裂一事表示遺憾，將努力繼續與工會談判，以避免最壞的情況發生。



三星電子股價於今日（13日）早段曾跌5%，最新報26.9萬韓圜，跌3.6%。至於韓國KOSPI指數曾失守7500點，最新報7521點，跌1.6%。

2024年2月5日，韓國首爾，圖為三星電子的旗幟在半空飄揚。（Getty）

政府對雙方談判破裂感遺憾

韓國財政部長具潤哲對談判失敗表示「深切遺憾」，表示「必須不惜一切代價避免罷工」，補充稱政府將「堅定不移地支持工會直至最後一刻」。

工會已威脅自5月21日起展開為期18天的罷工，引發對三星半導體業務可能中斷的擔憂。

此前，在韓國勞動部門調解下進行的為期兩天的馬拉松式談判宣告破裂，工會與管理層在與人工智能（AI）利潤大幅增長掛鉤的績效獎金問題上分歧嚴重。

2026年4月23日，韓國平澤，圖為三星電子員工不滿公司薪資待遇，在工廠外舉行集會。（Reuters）

員工要求撤獎金上限

工會要求三星取消現行獎金上限，將15%的營業利潤用於員工獎金，並將相關條款寫入勞動合同。

據《韓聯社》報道，三星提出將10%的營業利潤用於獎金，並提供一項高於行業標準的一次性特別補償方案。據報道，公司高管表示工會的要求從長期來看難以持續。

談判失敗凸顯韓國科技行業日益緊張的關係，員工正努力在AI基礎設施繁榮帶來的利潤中爭取更大佔有率。工會領導人指，SK海力士去年已同意將年度營業利潤的10%劃入績效獎金池。

韓國國家勞動關係委員會（NLRC）聲明中表示，若勞資雙方共同提出請求，委員會隨時準備提供進一步調解後支持。